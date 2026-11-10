리즈가 또 ‘리즈’ 갱신했다…백스테이지 수놓은 매혹적 자태 [스타★샷]

리즈가 화려하고 우아한 무대 백스테이지 상황을 공유했다. 출처=리즈 SNS

아이브(IVE) 리즈가 눈부신 무대 뒤 비하인드 컷을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 9일 리즈는 자신의 SNS 계정에 반짝이는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

리즈가 화려하고 우아한 무대 백스테이지 상황을 공유했다. 출처=리즈 SNS

리즈가 화려하고 우아한 무대 백스테이지 상황을 공유했다. 출처=리즈 SNS

리즈가 화려하고 우아한 무대 백스테이지 상황을 공유했다. 출처=리즈 SNS

공개된 사진 속 리즈는 백스테이지를 배경으로 은은한 광택이 감도는 실버 그레이 톤의 투피스 무대 의상을 입고 매혹적인 자태를 뽐내고 있다. 가벼운 소재감이 돋보이는 오프숄더 크롭톱과 프릴 장식 하의는 리즈의 유려하고 페미닌한 실루엣을 한층 돋보이게 했다.

리즈가 화려하고 우아한 무대 백스테이지 상황을 공유했다. 출처=리즈 SNS

리즈가 화려하고 우아한 무대 백스테이지 상황을 공유했다. 출처=리즈 SNS

특히 의상 전면을 수놓은 디테일이 눈길을 끈다. 다양한 크기의 진주 체인과 은빛 큐빅, 비즈가 마치 샹들리에처럼 겹겹이 늘어져 화려함을 자아냈다. 여기에 진주 초커와 레이어드 실버 네크리스, 드롭 이어링은 물론 실버 네일 아트까지 톤 앤 매너를 통일해 신비로운 요정 비주얼을 완성했다.

한편, 리즈는 지난 8일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘제3회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2026 KGMA)’ 둘째 날 시상식에서 MC로 나서며 매끄러운 진행 실력을 입증한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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