이한결, ‘개콘’ 뒤집어 놓은 반전 매력…알고 보니 태권도 8년 경력자

가수 이한결이 ‘개그콘서트’에 출연해 태권도 격파 실력부터 신곡 퍼포먼스까지 선보이며 반전 매력을 뽐냈다.

이한결은 지난 8일 방송된 KBS2 ‘개그콘서트’의 코너 ‘전부 노래자랑’에 출연해 재치 있는 입담과 다양한 개인기를 선보였다.

이날 이한결은 개그맨 정범균의 즉석 요청에 응해 태권도 돌려차기 격파에 도전했다. 어린 시절 8년간 태권도를 배운 것으로 알려진 그는 격파에 성공하며 관객들의 환호와 박수를 받았다. 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 달리 유쾌하고 친근한 매력으로 웃음을 안겼다.

이어 지난달 14일 발매한 첫 번째 솔로 미니앨범 ‘NOISE’(노이즈)의 타이틀곡 ‘BUNZI’(번지) 하이라이트 안무를 선보였다. 강렬한 비트에 맞춰 절도 있는 동작과 파워풀한 퍼포먼스를 펼치며 가수로서의 매력도 드러냈다.

‘번지’는 시련과 고통을 딛고 일어나 더욱 단단하게 성장한다는 메시지를 담은 곡이다. 이한결은 데뷔 9년 만에 발표한 첫 솔로 앨범을 통해 음악방송과 예능 프로그램을 오가며 활동을 이어가고 있다.

이한결은 소속사를 통해 “앞으로도 다양한 무대와 콘텐츠를 통해 꾸준하게 음악으로 소통을 이어갈 예정이니 많은 기대와 응원을 부탁드린다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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