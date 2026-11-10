카리나, 플래시 터뜨려도 굴욕 없는 무결점 미모…‘월클’의 패션 센스

카리나가 편안한 캐주얼 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 카리나가 독보적인 분위기의 ‘힙’한 겨울 스트리트 룩을 선보이며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 9일 카리나는 자신의 개인 인스타그램 계정에 “다시 오면 눈 볼 수 있으려나”라는 짧은 글과 함께 근황을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

카리나가 편안한 캐주얼 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

카리나가 편안한 캐주얼 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

카리나가 편안한 캐주얼 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

공개된 사진 속 카리나는 어두운 밤거리를 배경으로 특유의 시크하고 자유분방한 매력을 발산하고 있다. 그는 몸에 핏되는 밝은 그레이 컬러의 크롭 티셔츠에 브라운 배색이 돋보이는 오버핏 네이비 집업 재킷을 무심하게 걸쳐 입어 편안하면서도 트렌디한 감각을 뽐냈다. 특히 크롭 티셔츠 아래로 자연스럽게 드러난 매끈한 허리 라인과 넉넉한 실루엣의 블랙 와이드 팬츠, 심플한 실버 버클 벨트의 조화가 카리나만의 세련된 룩을 완성했다.

카리나가 편안한 캐주얼 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

카리나가 편안한 캐주얼 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

여기에 카메라 플래시 조명을 적극 활용한 구도와 거친 벽면의 질감이 어우러져 단순한 일상 사진임에도 불구하고 마치 패션 매거진의 화보 같은 쿨한 무드를 자아낸다.

한편, 카리나가 속한 에스파는 본격적인 글로벌 행보에 박차를 가하고 있다. 지난 8월 서울 고척스카이돔에서 열린 화려한 단독 공연을 시작으로, 오는 2027년 2월까지 북미와 남미, 유럽을 아우르는 총 25개 지역 규모의 새 월드 투어를 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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