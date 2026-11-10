JLR 코리아, 25년 경력 ‘일본통’ 매그너스 핸선 대표 선임

매그너스 핸선 JLR 코리아 신임 대표. JLR 코리아 제공

JLR 코리아는 매그너스 핸선(Magnus Hansson)을 신임 대표로 선임했다고 10일 밝혔다.

핸선 산암 대표는 11월 1일 자로 공식 부임해 기존 JLR 일본법인 대표직을 유지하며 한국과 일본 양국 시장을 총괄한다. 로빈 콜건(Robin Colgan) 전 대표는 JLR의 커뮤니케이션∙인사이트∙디자인 디렉터(Communications, Insights & Design Director)로 선임됐다.

스웨덴 출신인 핸선 대표는 글로벌 자동차 업계에서 25년 이상 경력을 쌓아온 경영 전문가다. 2000년 사브에서 경력을 시작한 이후 유럽, 북미 및 아시아 주요 시장에서 다양한 경험을 쌓았고, 닛산과 인피니티에서 아시아·태평양 및 글로벌 비즈니스 관련 주요 역할을 맡았다.

2013년 JLR 일본법인 대표로 부임한 이후 약 13년간 일본 사업을 이끌며 현지 시장에 대한 깊은 이해와 경영 경험을 축적했다. 장기적인 관점에서 브랜드와 사업 기반을 강화하며 일본 시장에서 JLR의 지속적인 성장을 이끌어왔다.

JLR 코리아는 “핸선 대표는 글로벌 자동차 업계에서 축적한 폭넓은 경험과 일본 시장에서 쌓은 리더십을 바탕으로 한국 시장에서 JLR의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 예정”이라고 밝혔다.

핸선 대표는 “한국 시장에서 JLR의 다음 성장을 이끌 새로운 역할을 맡게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “한국 고객의 높은 기대와 시장의 특성을 깊이 이해하고, 리테일러 파트너들과 긴밀히 협력해 JLR만의 차별화된 브랜드 및 고객 경험을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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