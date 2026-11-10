NHN, 3분기 영업익 113% 뛰었다…매출도 역대 최대

NHN 사옥 '플레이뮤지엄'. NHN 제공

NHN이 게임·결제·기술 등 핵심 사업의 성장에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 매출과 영업이익이 나란히 큰 폭으로 증가한 가운데 AI GPU 사업과 해외 결제 부문의 성장세가 두드러졌다.

NHN은 10일 2026년 3분기 연결 기준 매출 7583억원, 영업이익 588억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 21.2%, 영업이익은 112.6% 증가한 수치로, 두 지표 모두 분기 기준 역대 최고치를 경신했다.

게임 부문 매출은 1310억원으로 전년 동기 대비 10.7% 증가했으나, 전 분기와 비교하면 6.2% 감소했다. 웹보드게임은 규제 환경 변화에 따른 이용자당 평균 매출(ARPU) 상승과 9월 추석 연휴, 오프라인 대회 'HPT(한게임 포커 투어)'의 흥행 등에 힘입어 전년 동기 대비 16.2% 성장했다. 한게임 모바일 포커의 경우 9월에 이어 10월에도 월간 최대 매출을 기록하며 2개월 연속 자체 최고치를 새로 썼다.

결제 부문은 전년 동기 대비 21.5%, 전 분기 대비 0.9% 늘어난 3976억원의 매출을 올렸다. NHN KCP의 3분기 총 거래금액은 17조3000억원으로 전년 동기 대비 30.5% 증가했다. 특히 해외 가맹점 거래금액이 같은 기간 75.4% 늘었으며, 전체 거래금액에서 차지하는 비중도 25.3%로 역대 최고 수준을 기록했다.

기술 부문 매출은 1717억원으로 전년 동기 대비 53.6%, 전 분기 대비 7.5% 성장했다. NHN클라우드는 AI GPU 사업의 확대에 힘입어 전년 동기 대비 75.5% 증가한 3분기 매출을 달성했다. 사업 성장과 함께 안정적인 흑자 구조도 유지했다.

반면 기타 부문은 경영효율화 영향이 이어지면서 매출이 감소했다. 기타 부문 매출은 785억원으로 전년 동기 대비 12.4%, 전 분기 대비 10.8% 줄었다.

NHN은 게임 사업에서 국내 웹보드게임과 일본 모바일게임의 라이브 운영에 집중하는 한편, 수익성이 낮은 일부 사업을 정비해 운영 효율과 수익성을 높인다는 방침이다. 한일 공동 사업의 첫 사례인 '환상세계의 푸치포용'은 내년 상반기 출시를 목표로 개발을 진행하고 있다. 해당 게임은 지난 9월 도쿄게임쇼에서 관람객과 업계 관계자들로부터 호평을 받은 바 있다.

결제 사업에서는 스테이블코인과 AI 기반 결제 시장을 미래 성장 분야로 낙점하고 관련 사업 준비에 역량을 모으고 있다. NHN KCP는 구글의 표준 에이전트 결제 프로토콜인 'AP2'에 참여하고, 리눅스 재단 산하 '에이전틱 AI 파운데이션(AAIF)'에도 합류하는 등 글로벌 기술 생태계와의 협력을 확대하고 있다. 이를 바탕으로 AI 에이전트 기반 결제 인프라를 구축하고 새로운 사업 기회를 발굴할 계획이다.

AI 인프라 확충에도 속도를 낸다. NHN클라우드는 급증하는 GPU 수요에 대응하기 위해 기존 인프라를 포함해 내년 말까지 총 약 100MW 규모의 AI 데이터센터 운영 체계를 갖추는 것을 목표로 하고 있다.

앞서 발표한 30MW 규모의 추가 인프라 확보 계획도 구체화하고 있다. 내년 4분기 준공 예정인 포항 AI 데이터센터에서 20MW 규모를 임차하고, 광주연구개발특구에는 10MW 규모의 자체 인프라를 구축할 예정이다. 광주 인프라는 내년 말 완공을 목표로 추진 중이다. 이와 별도로 전남광주통합특별시 장성군에 조성 중인 26MW 규모의 '장성파인 AI 데이터센터'도 임차할 계획이다.

수도권에서도 인프라 확보를 이어간다. 서울 가산과 인천 가좌 등지의 데이터센터를 추가로 임차하고 B300 GPU 1700장 이상을 구축할 예정이다. 관련 서비스는 내년 1월부터 순차적으로 개시하며, 이에 따른 매출도 단계적으로 반영할 계획이다.

정우진 NHN 대표는 "핵심 사업 전반이 고른 성장세와 흑자 기조를 이어가며 3분기에도 역대 최대 분기 실적을 달성할 수 있었다"며 "스테이블코인과 AI 에이전트 결제, GPU 서비스 등 미래 성장동력이 될 사업에서 시장을 이끄는 선도 업체로 확고히 자리매김하고 견고한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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