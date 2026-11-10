‘재혼 황후’ 글로벌 흥행 이유 있었네…‘귀’까지 사로잡은 황실 로맨스

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디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 글로벌 흥행에 이어 음악적 완성도까지 주목받으며 화제성을 이어가고 있다.

10일 디즈니+에 따르면 지난 3일 1~4회가 공개된 재혼 황후는 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 작품 가운데 글로벌 최다 시청 기록을 세운 것은 물론, 미국과 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 멕시코, 칠레, 캐나다, 호주·뉴질랜드(ANZ) 등 50개 이상의 글로벌 마켓에서도 공개된 한국 타이틀 중 시청 순위 1위에 오르며 세계적인 관심을 입증했다.

이러한 흥행에는 황실을 배경으로 펼쳐지는 다채로운 서사와 화려한 영상미뿐 아니라 작품의 분위기를 극대화하는 음악도 한몫하고 있다. 웅장한 오케스트라와 섬세한 멜로디를 결합한 음악이 로맨스와 판타지, 인물 간의 갈등을 한층 입체적으로 완성하며 시청자들의 몰입도를 끌어올리고 있다.

음악 작업을 이끈 김태성 음악감독은 재혼 황후만의 차별화된 음악적 색깔을 구축하는 데 주력했다. 사랑과 욕망이 얽힌 황실의 이야기에 마법과 변신 등 판타지적 설정이 더해진 만큼 기존 드라마 음악의 틀에서 벗어난 새로운 접근이 필요하다고 판단했다.

김 음악감독은 새로운 장르의 음악을 구현하겠다는 목표 아래 영화적인 선율과 대규모 오케스트라 사운드를 적극 활용했다. 여기에 아르메니아 전통 목관악기인 두둑(Duduk)과 개성 있는 여성 보컬을 조합해 작품 특유의 신비롭고 이국적인 분위기를 만들어냈다.

인물들의 감정과 관계를 음악으로 표현하는 방식에도 독특한 시도가 담겼다. 캐릭터마다 별도의 테마곡을 부여하기보다는 작품 전체를 관통하는 메인 멜로디를 중심으로 각 인물과 상황에 맞춰 변주하는 방식을 선택했다. 하나의 음악적 정체성을 유지하면서도 인물마다 다른 감정선을 드러내기 위한 의도다.

특히 김 음악감독은 나비에를 황제의 배우자라는 역할에 갇히지 않고 스스로의 삶을 개척하는 독립적인 여성으로 표현하는 데 공을 들였다고 밝혔다. 소비에슈에게는 관능적인 매력과 낯선 감정에 흔들리는 내면을 담았으며, 하인리는 새처럼 자유롭고 경쾌한 느낌으로 풀어냈다. 라스타의 경우 악의 없이 천진난만한 인물의 특성을 음악에 녹여냈다.

나비에와 하인리 사이에 흐르는 감정의 변화도 주요한 음악적 표현 대상이었다. 서로의 진정한 모습을 온전히 알지 못한 상태에서 시작된 두 사람의 관계가 그리움에서 사랑으로 발전하는 과정을 섬세한 선율로 그려내며 로맨스의 여운을 더했다.

김 음악감독은 이처럼 인물의 성격과 서사에 맞춘 음악적 변주를 통해 작품의 감정선을 더욱 풍부하게 전달하고자 했다. 음악이 단순히 장면을 뒷받침하는 배경을 넘어 재혼 황후의 세계관과 인물의 서사를 완성하는 중요한 요소로 기능하고 있는 셈이다.

글로벌 시청자들의 관심 속에 음악적 매력까지 더해진 재혼 황후는 매주 수요일 디즈니+를 통해 2개 에피소드씩 공개되며, 총 10개의 에피소드로 시청자들과 만난다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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