김재영, 판타지오에 새 둥지…다음 얼굴은 ‘범죄도시5’ 빌런

판타지오 제공

배우 김재영이 판타지오에 새 둥지를 틀고 활동 영역을 이어간다.

10일 판타지오는 김재영과 전속계약을 맺었다고 밝혔다. 소속사 측은 “탄탄한 연기력과 자신만의 색깔을 지닌 김재영이 다채로운 작품을 통해 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 계획”이라고 전했다.

2013년 영화 ‘노브레싱’으로 연예계에 발을 들인 김재영은 이후 드라마 ‘너를 닮은 사람’, ‘월수금화목토’, ‘지옥에서 온 판사’, ‘아이돌아이’ 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 확장해 왔다. 다양한 장르와 개성 있는 캐릭터를 소화하며 배우로서 입지를 다져왔다.

특히 모델 출신다운 남다른 비주얼과 피지컬은 물론 섬세한 감정 표현으로 시청자들의 눈길을 끌었다. 최근 공개된 티빙 오리지널 시리즈 ‘내가 떨릴 수 있게’에서는 독고달 역을 맡아 로맨틱 코미디에 도전했다. 인물의 감정선을 섬세하게 그려내며 극에 설렘을 더하는 등 로맨스 장르에서도 존재감을 발휘했다.

차기 행보에도 관심이 쏠린다. 김재영은 영화 ‘범죄도시5’ 출연을 확정하고 새로운 연기 변신을 준비 중이다. 이번 작품에서는 기존의 부드러운 이미지와 상반되는 강렬한 빌런으로 분해 색다른 모습을 선보일 예정이다. 로맨스부터 범죄 액션까지 장르를 넘나드는 그의 연기 변신에 기대가 높아지고 있다.

한편 김재영이 합류한 판타지오는 백윤식, 김선호, 문가영, 이성경, 옹성우, 이세영, 차준환, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속된 종합 엔터테인먼트 기업이다. 배우와 가수 매니지먼트를 비롯해 영화·드라마 제작, 해외 공연 사업 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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