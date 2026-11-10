KLPGA 시즌 최종전 우승한 유현조, 세계랭킹 30위로 점프

사진=KLPGA 투어 제공

유현조가 여자골프 세계랭킹을 끌어올렸다.

유현조는 10일 발표된 세계랭킹에서 평균 2.63점을 받아 지난주보다 8계단이 오른 30위로 도약했다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 최종전에서 우승한 덕분이다. 8일 끝난 대보 하우스디 챔피언십에서 정상을 차지했다. 시즌 3승이자 KLPGA 투어 통산 5승을 기록했다.

대회 후 유현조는 “마지막 대회에서 우승해서 너무 감사하고, 이번 대회는 행운이 많이 따라줬다. 온전히 나의 힘으로 우승했다기보다는 행운이 많았다”면서 “아빠가 이번 대회에서 14개 치면 최저타수상을 받을 수 있다고 하길래 ‘꿈 깨’라고 했는데, 받게 돼 영광”이라고 웃었다.

사진=KLPGA 투어 제공

김효주도 한 계단 점프했다. 같은 날 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 저팬 클래식에서 공동 6위를 했다. 인뤄닝(중국)을 6위로 밀어내고 5위로 복귀했다.

토토 저팬 클래식 우승자 사쿠마 슈리(일본)는 지난주보다 8계단 오른 20위에 자리했다. 넬리 코르다(미국)와 지노 티띠꾼(태국), 유해란, 야마시타 미유(일본)는 지난주와 변동 없이 1∼4위를 지켰다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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