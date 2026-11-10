장혁의 서슬 퍼런 눈빛부터 이현욱의 비장함까지…‘문무’ 압도적 포스터

KBS 제공

삼국시대의 패권을 둘러싼 치열한 전쟁 속에서 각자의 뜻을 품은 영웅들이 한자리에 모였다. 드라마 ‘문무’가 주요 인물들의 강렬한 존재감이 돋보이는 단체 포스터를 공개하며 본격적인 서사의 시작을 알렸다.

10일 KBS 2TV 새 대하드라마 ‘문무’ 측은 혼란스러운 전란 속에서 서로 다른 운명을 마주한 인물들의 모습을 담은 단체 포스터를 선보였다.

문무는 고구려와 백제, 신라, 당나라가 맞붙었던 삼국통일의 과정을 그리는 작품이다.

공개된 포스터에는 김법민(이현욱 분)을 중심으로 연개소문(장혁 분), 김춘추(김강우 분), 김유신(박성웅 분) 등 극을 이끌어갈 핵심 인물들이 총출동했다. 여기에 김진주(정웅인 분), 설오유(김도현 분), 고연무(백성현 분), 이세민(양현민 분), 김인문(오승훈 분), 비담(이지훈 분), 측천무후(최예빈 분), 설인귀(이지훈 분)까지 합류해 작품의 묵직한 스케일을 짐작하게 한다.

인물들의 표정과 눈빛에서는 각기 다른 신념과 야망이 고스란히 드러난다. 갑옷을 갖춰 입은 김법민은 전쟁의 참혹한 현실을 마주한 듯 슬픔과 고통이 어린 눈빛으로 정면을 응시하고 있다. 이에 맞서는 연개소문은 날카로운 기세와 강렬한 눈빛으로 천하를 향한 야심을 드러낸다.

김춘추와 김유신 역시 흔들림 없는 표정으로 삼국통일을 향한 굳은 의지를 내비친다. 인물들의 뒤편에는 치열한 전투가 벌어지는 전장이 펼쳐져 있어 당시 전쟁의 참혹함과 거대한 역사의 소용돌이를 실감하게 한다. 각자의 선택과 결단이 어떤 결과로 이어질지 궁금증을 자극하는 대목이다.

다른 인물들의 존재감 역시 눈길을 끈다. 김진주와 설오유, 고연무, 이세민, 김인문, 비담, 측천무후, 설인귀는 외부 세력의 압박과 내부의 갈등이 이어지는 상황에서 저마다의 목표를 이루기 위해 움직인다. 나라를 지키려는 신념부터 권력과 패권을 차지하려는 야망, 부귀영화를 향한 욕망까지 서로 다른 목적을 지닌 이들이 복잡하게 얽히면서 극에 팽팽한 긴장감을 불어넣을 전망이다.

제작진은 "이번 포스터는 전란 속에서 각기 다른 운명을 짊어진 인물들의 기개를 그려내며 예비 시청자들의 시선을 사로잡을 것"이라며 "칼과 창 등 온갖 무기가 서로를 겨누는 전쟁터부터 그 속에서 피어나는 심리전까지 담아낸 문무의 첫 방송에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

문무는 오는 14일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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