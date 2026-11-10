샤오쥔 감성 보컬부터 리센느 상큼 매력까지…‘더쇼’ 기대 UP

각 소속사 제공

다양한 장르와 콘셉트로 무장한 아티스트들이 ‘더쇼’에서 개성 넘치는 무대를 선보인다. 컴백 스테이지는 물론 멤버들의 색다른 매력을 확인할 수 있는 특별 코너까지 마련돼 시청자들의 기대를 높이고 있다.

10일 방송되는 SBS Life ‘더쇼’에서는 샤오쥔(XIAOJUN), 피원하모니(P1Harmony), 싸이커스(xikers), 리센느(RESCENE)가 출연해 각자의 음악적 색깔을 담은 무대를 공개한다.

먼저 따뜻한 음색으로 위로를 전하는 샤오쥔은 수록곡 ‘时光情书 (To Us)’ 무대를 음악방송 최초로 선보인다. 과거 ‘더쇼’ MC로도 활약했던 샤오쥔이 특유의 감미로운 보컬로 어떤 무대를 완성할지 관심이 모인다.

이어 피원하모니는 마지막 임무를 마친 히어로로 변신해 무대를 꾸민다. 싸이커스는 에너지 넘치는 퍼포먼스로 강렬한 도파민을 선사할 예정이며, 리센느는 몽환적인 분위기를 앞세운 순백의 수호자 콘셉트로 돌아와 시선을 사로잡는다.

무대 외에도 아티스트들의 색다른 면모를 확인할 수 있는 코너들이 준비돼 있다. 밈을 접목한 숏폼 콘텐츠를 통해 스타들의 매력을 살펴보는 ‘숏들어가요’에는 리센느 멤버 원이가 출연한다. 원이는 우정 테스트를 통해 솔직한 속마음을 드러내는 한편, 팬들의 마음을 설레게 할 과감한 사랑 고백까지 선보이며 발랄한 매력을 뽐낼 예정이다.

팬들의 취향을 아이돌이 직접 추측해 보는 인터뷰 코너 ‘째리뷰’에도 리센느가 함께한다. 멤버들은 사전에 진행된 팬 투표 결과를 토대로 여러 질문의 답을 유추하며 팬들이 선호하는 스타일과 취향을 알아가는 시간을 갖는다.

질문 역시 흥미를 자극한다. ‘여자의 악마’라는 별명이 가장 잘 어울리는 멤버부터 머스크 향과 어울리는 멤버, 이번 앨범에서 가장 좋아하는 수록곡까지 다양한 주제가 등장한다. 팬들이 직접 선택한 답변과 이에 대한 리센느 멤버들의 반응은 방송을 통해 공개될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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