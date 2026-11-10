임시완, 설인아 향해 몸 던졌다…“너 하나만 생각이 났어” 설렘 폭발

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임시완이 위기의 순간 설인아를 구해내며 든든한 백마 탄 왕자의 면모를 드러냈다.

지난 9일 방송된 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’ 7회에서는 강재희(설인아 분)를 향한 마음을 깨달은 윤이준(임시완 분)의 변화와 두 사람에게 닥친 새로운 위기가 그려졌다. 그동안 강재희의 보호를 받던 윤이준이 오히려 그녀를 구해내면서 관계에도 새로운 전환점을 맞았다.

이날 윤이준은 강재희가 과거 작전 중 목숨을 잃은 동료의 아들을 위해 아버지 역할을 해왔다는 사실을 알게 된 뒤 그동안 품었던 오해를 풀었다. 이어 비서로서의 선을 지키라며 강재희에게 의도적으로 상처를 줬던 행동에 대해서도 사과했다. 자신의 삶에 깊숙이 들어온 사람이 처음이었던 만큼 낯선 감정을 받아들이기 어려워 일부러 거리를 뒀다는 솔직한 고백도 전했다.

강재희를 향한 감정을 더 이상 부정하지 않게 된 윤이준은 그녀를 오랫동안 곁에 두고 싶은 마음에 선뜻 고백하는 대신 짝사랑을 이어가기로 했다. 하지만 마음과 달리 행동에서는 애정이 고스란히 드러났다. 평소 냉정하고 까칠했던 모습과 달리 강재희 앞에서 조금씩 달라지는 윤이준의 모습은 웃음과 설렘을 동시에 안겼다. 강재희 역시 이전과 달라진 그의 태도를 의식하며 자신을 향한 특별한 마음이 있는 것은 아닌지 궁금해하기 시작했다.

윤이준의 절친이자 법무팀 변호사인 김시현(김정현 분)에게도 새로운 감정이 싹텄다. 회장실 비서 이혜정(연우 분)의 변호를 맡은 김시현은 참고인 조사 과정에서 중요한 사실을 확인했다. 윤이준의 전임 비서 한은영(정유민 분)이 사망하기 전 마지막으로 연락했던 사람이 이혜정이었으며, 사진 파일까지 그녀에게 전달했다는 것.

한은영의 죽음과 관련된 일부 진실을 알고 있으면서도 범인이 누구인지 알지 못해 불안에 떨고 있는 이혜정의 상황을 이해한 김시현은 그녀가 더 이상 혼자 두려워하지 않도록 윤이준에게 알고 있는 사실을 털어놓으라고 부드럽게 설득했다.

이후 윤이준과 강재희, 김시현, 이혜정이 한자리에 모이면서 네 사람 사이에는 묘한 긴장감이 형성됐다. 이혜정은 한은영이 생전에 사용했던 녹음 볼펜을 꺼내 들고 녹음 내용을 공개하는 조건으로 윤이준과 김시현이 알고 있는 정보를 공유해 달라고 요구했다. 여기에 강재희가 최근 이혜정의 불안한 모습을 언급하며 이유를 묻자, 이혜정은 누군가 자신을 뒤쫓고 있다고 털어놔 사건의 긴장감을 끌어올렸다.

이혜정까지 위험에 노출됐다는 사실에 윤이준의 걱정도 깊어졌다. 그는 강재희에게 비자금이 부정한 용도로 사용될 것을 알고 무고한 피해자가 생기는 것을 막으려 했던 일이 예상보다 크게 번졌다며, 차라리 처음부터 모른 척했어야 했다는 후회 섞인 심경을 드러냈다.

이에 강재희는 과거 동료의 죽음 이후 도망치듯 군 생활을 마무리했던 자신의 경험을 떠올렸다. 그러면서 윤이준에게만큼은 같은 선택을 하지 말고 도망치지 않았으면 좋겠다는 진심 어린 위로를 건넸다. 서로의 아픔을 공유한 두 사람의 모습은 애틋함을 더했다.

그러나 두 사람에게 찾아온 잠깐의 평온도 오래가지 못했다. 만찬 행사에 참석한 윤이준에게 한은영의 죽음을 연상시키는 벨트가 퀵서비스로 전달된 것. 설상가상으로 김시현에게서 이혜정에게 문제가 생겼다는 긴급한 연락까지 받으면서 상황은 급박하게 흘러갔다.

축사를 위해 이동하던 윤이준은 위험에 처한 강재희를 가장 먼저 떠올렸다. 그는 곧바로 밖으로 뛰쳐나갔고, 바이크에 부딪힐 뻔한 강재희를 발견하자 망설임 없이 몸을 던져 그녀를 구했다. 강재희를 품에 안은 윤이준은 “너 하나만 생각이 났어”라고 말해 설렘을 안겼다. 평소 철저한 계산과 이성에 따라 움직이던 그가 이번만큼은 본능적으로 강재희를 향해 달려간 모습이 깊은 인상을 남겼다.

한편 이날 방송된 ‘나의 유죄인간’ 7회는 전국 가구 평균 시청률 5.5%, 최고 6.7%를 기록했다. 수도권 가구 기준으로는 평균 5.9%, 최고 6.9%를 나타내며 7회 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지하며 꾸준한 인기를 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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