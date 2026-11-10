유재석도 놀란 나연의 취향…커피부터 게임까지 찰떡 호흡

트와이스 나연이 유재석과 뜻밖의 공통점을 공개하며 남다른 케미를 예고했다.

10일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면,’에서는 MC 유재석과 유연석이 블랙핑크 지수, 트와이스 나연과 함께 군포시 산본동을 찾아간다.

이날 나연과 유재석은 커피 취향을 공유하며 뜻밖의 공감대를 형성한다. 평소 연하게 탄 커피를 즐기는 유재석의 취향을 들은 나연은 자신 역시 같은 스타일을 선호한다며 반가움을 드러낸다.

그동안 유재석은 커피를 연하게 주문하는 습관으로 주변의 놀림을 받아왔다. 이에 나연은 자신도 연한 커피를 마실 때마다 핀잔을 들었다며 이제는 ‘유재석 선배님 커피’라고 설명하면 되겠다며 고마움을 전한다. 이를 들은 유재석은 한층 자신감을 얻어 맛있는 커피는 상대방의 얼굴이 비칠 정도로 연해야 한다는 자신만의 커피 철학을 펼쳐 웃음을 안긴다.

반면 지수는 샷을 추가해 진하게 마시는 커피 취향을 공개해 두 사람과 대조를 이룬다. 지수가 연한 커피를 신기하게 바라보자 유재석과 나연은 얼음까지 추가해야 한다며 입을 모은다. 서로 통하는 취향에 신이 난 두 사람이 이른바 ‘유재석 커피’ 제조법을 소개하는 모습도 웃음을 더할 전망이다.

나연의 활약은 커피 취향 공유에서 끝나지 않는다. 이날 방송에서는 게임을 향한 그의 뜨거운 승부욕도 공개된다. 나연은 평소 게임을 무척 좋아한다며 최근 트와이스 데뷔 11주년을 기념해 멤버들과 식사하는 자리에서도 게임을 계속했다고 밝혀 남다른 애정을 드러낸다.

실제 게임이 시작되자 나연은 평소보다 한층 큰 목소리로 “도전!”을 외치며 의욕을 불태운다. 여기에 틈주인에게 선물을 주겠다며 자신만만한 모습을 보이는 등 분위기를 주도한다. 급기야 매주 게임을 할 때마다 출연하고 싶다며 자신을 찬스 기회로 활용해 달라고 요청해 유재석과 유연석을 폭소하게 만들었다는 후문이다.

연한 커피를 향한 남다른 취향부터 게임 앞에서 드러나는 뜨거운 승부욕까지, 유재석과 공통분모를 발견한 나연이 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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