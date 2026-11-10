박수영·김현진, 첫 만남부터 오해와 신경전…‘유일무이 로맨스’ 흥미로운 출발

박수영과 김현진이 서로 다른 삶을 살아온 두 인물로 만나 예측불허의 인연을 시작했다.

지난 9일 티빙에서 공개된 드라마 ‘유일무이 로맨스’ 1, 2화에서는 취업 준비생 공유일(박수영 분)과 인기 배우 탁무이(김현진 분)의 특별한 첫 만남이 그려졌다. 네이버웹툰 두부 작가의 동명 작품을 원작으로 한 이번 드라마는 두 사람의 예상치 못한 인연을 유쾌하게 풀어냈다.

극 초반에는 공유일과 탁무이의 상반된 일상이 소개됐다. 과거 백일장에서 대통령상을 받을 정도로 뛰어난 글쓰기 재능을 지녔던 공유일은 현재 작가의 꿈을 접고 새로운 진로를 고민하는 취업 준비생이다. 고등학생 때 소설가인 아버지와 자신의 국어 교사 사이의 외도 사실을 알게 된 뒤 큰 상처를 받았고, 결국 글쓰기를 중단하게 된 사연이 밝혀졌다.

공유일과 탁무이는 여러 차례 우연히 마주치며 인연을 쌓아갔다. 편의점에서 무례한 손님 때문에 곤란을 겪던 공유일을 탁무이가 도와준 것이 첫 번째 접점이었다. 이후 탁무이가 드라마 촬영을 위해 방문한 장소가 공교롭게도 공유일이 PD 친구 유연주(나현영 분)의 부탁으로 빌려준 옥탑방 옥상이었던 것.

여기에 공유일과 만났을 당시 나눴던 음식 이야기가 잇따라 탁무이의 집 앞으로 배달되면서 상황은 더욱 꼬였다. 이를 이상하게 여긴 탁무이는 공유일을 자신을 따라다니는 사생팬으로 의심하기 시작했다.

2화에서는 탁무이의 오해가 한층 깊어지는 가운데 두 사람의 관계를 바꿔놓을 새로운 사실이 드러났다. 촬영 현장에서 다시 공유일을 발견한 탁무이는 그를 추궁했지만, 공유일이 자신이 애정하는 소설 '별이와 반달'의 3편을 가지고 있다는 사실을 알게 되자 태도가 돌변했다. 어떻게든 후속편을 읽고 싶었던 탁무이는 공유일에게 간절하게 부탁했다.

하지만 공유일은 선뜻 응하지 않았다. 자신을 스토커로 몰아세운 탁무이의 태도에 불쾌감을 느낀 데다, 소설 3편에는 자신이 작가로서 담아냈던 아픈 가족사가 담겨 있었기 때문이다. 반면 탁무이에게 '별이와 반달'은 남다른 의미를 지닌 작품이었다. 흥행에 대한 압박과 끊임없는 스토커의 괴롭힘으로 힘든 시간을 보내던 그에게 소설은 유일한 위로였고, 다음 이야기를 향한 갈증도 남달랐다.

이후 유연주의 부탁을 받고 촬영장에 파일을 전달하러 간 공유일은 그곳에서도 탁무이의 끈질긴 부탁을 피하지 못했다. 두 사람이 소설 3편을 두고 팽팽한 줄다리기를 이어가던 순간, 정체를 알 수 없는 여성이 갑자기 등장해 공유일의 다리에 뜨거운 커피를 쏟아붓는 돌발 상황이 발생했다. 예상치 못한 사건으로 2화가 마무리되며 이후 전개에 대한 궁금증을 키웠다.

이처럼 '유일무이 로맨스'는 전혀 다른 세계에 속해 있던 두 주인공이 여러 차례 우연과 오해로 얽히는 과정을 빠른 호흡으로 그려내며 초반부터 흥미를 유발했다. 특히 박수영과 김현진은 사생팬이라는 의심을 둘러싼 대립부터 소설 '별이와 반달'의 후속편을 놓고 벌이는 신경전까지 각 인물의 감정 변화를 자연스럽게 표현하며 극의 재미를 더했다.

서로를 향한 오해에서 시작된 두 사람의 인연이 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지, 본격적으로 펼쳐질 이야기에 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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