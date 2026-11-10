모레노호, 10일 카타르서 첫 완전체 훈련…함께 미소 되찾을까

사진=대한축구협회 제공

모레노호가 11월 A매치 2연전을 앞두고 카타르서 첫 훈련을 진행한다.

로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 한국은 오는 13일 오후 11시30분 카타르 알라이얀의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 11월 A매치 첫 경기를 치른다. 이어 17일 오후 11시에는 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르를 상대한다.

속속 모이고 있다. 김민재(바이에른 뮌헨), 엄지성(스완지) 등이 가장 먼저 도착했고, 이어 이재성(마인츠) 등이 합류했다. 고열을 앓았던 손정범(FC서울), 신민하(강원FC), 송범근(전북 현대)도 지난 9일 출국했다. 대표팀은 10일 완전체로 모인 뒤 첫 훈련을 진행할 예정이다.

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한바탕 불화설 논란으로 홍역을 앓은 뒤 모이는 첫 자리다. 모레노호는 9~10월 A매치에서 2승1무1패라는 나쁘지 않은 성적을 거뒀다. 하지만 우즈베키스탄전 종료 이후 96라인을 중심으로 한 불화설과 은퇴설이 함께 번지며 곤욕을 치렀다. 모레노 감독은 “선수끼리도 대화했다”면서 봉합했다고 밝혔다.

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일단 분위기는 나쁘지 않은 듯하다. 앞서 이재성은 지난 8일 김민재의 뮌헨과의 맞대결 소감을 전했다. 주고받은 유니폼을 게시하며 “경기장에서 같이 뛰지 못해 아쉬움이 남지만 세계적인 팀에 있는 네가 늘 자랑스럽다”고 전했다. 카타르 입국 때도 마찬가지다. 축구협회 공유한 사진 속 모레노 감독, 이재성 등의 표정은 밝았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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