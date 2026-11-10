2026 WK리그 왕좌를 향한 마지막 승부, 12일 WK리그 플레이오프 킥오프!

사진=한국여자축구연맹 제공

2026 WK리그의 최종 왕좌를 가릴 포스트시즌이 오는 12일 막을 올린다.

한국여자축구연맹이 오는 12일 오후 7시 화천생활체육주경기장에서 화천KSPO와 경주한수원WFC의 ‘2026 WK리그 플레이오프’를 개최한다. 이번 경기는 정규리그 2위 화천KSPO와 3위 경주한수원WFC가 챔피언결정전 진출권을 놓고 펼치는 단판 승부다.

올 시즌 WK리그는 수원FC위민이 20승2무6패(승점 62)로 정규리그 1위를 차지하며 챔피언결정전에 직행했다. 화천KSPO는 승점 55점으로 2위, 경주한수원WFC는 승점 40점으로 3위를 기록하며 플레이오프 진출을 확정했다. 지난해 우승팀 화천KSPO의 2연패 도전과 수원FC위민의 왕좌 탈환, 경주한수원WFC의 반란이 맞물리며 시즌 마지막까지 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이다.

플레이오프에 나서는 화천KSPO는 지난해 한국 여자축구의 새로운 역사를 쓴 강호다. 2025시즌 WK리그 정규리그 1위와 챔피언결정전 우승을 동시에 달성했으며 제24회 전국여자축구선수권대회와 제106회 전국체육대회까지 제패하며 WK리그 출전팀 중 최초로 3관왕을 달성했다.

강선미 감독이 이끄는 화천KSPO는 최근 국제무대에서도 경쟁력을 입증했다. 지난해 WK리그 챔피언 자격으로 지난 1일부터 7일까지 인도 콜카타에서 열린 ‘2026/27 AFC 여자 챔피언스리그’ 조별리그에 참가해 2승 1패를 기록, 조 2위로 8강 진출에 성공했다. 아시아 무대에서의 성과를 바탕으로 WK리그에서도 상승세를 이어가겠다는 각오다. 다만 국제대회를 마친 직후 플레이오프에 나서는 만큼 선수단의 체력 회복과 컨디션 관리가 중요한 변수가 될 것으로 보인다.

이에 맞서는 경주한수원WFC의 기세도 만만치 않다. 올 시즌 박남열 감독을 새롭게 선임하며 팀 재정비에 나선 경주한수원WFC는 시즌 초반 하위권에 머물며 어려움을 겪었으나 여름부터 본격적인 반등에 성공하며 정규리그 3위로 시즌을 마무리했다.

특히 장슬기, 전은하 등 풍부한 경험을 갖춘 베테랑 선수들을 중심으로 팀의 조직력을 끌어올린 점이 돋보인다. 경주한수원WFC는 지난 달 31일에 열린 정규리그 최종 28라운드에서 최정예 전력으로 나선 수원FC위민을 3-1로 제압하며 저력을 과시했다. 정규리그 우승팀을 상대로 거둔 승리인 만큼 이번 플레이오프에서도 자신감 있는 경기력을 선보일 것으로 기대된다.

이처럼 지난해 국내 무대를 제패하고 아시아 무대까지 경험한 화천KSPO와 시즌 후반 가파른 상승세를 보인 경주한수원WFC가 맞붙으면서 치열한 승부가 예상된다. 두 팀 모두 베테랑 선수들의 경험과 조직력을 앞세우고 있어 경기 당일 집중력과 결정력이 승부를 가를 핵심 요소가 될 전망이다.

한편, 챔피언결정전에 선착한 수원FC위민은 2024시즌 이후 2년 만의 우승을 노린다. 수원FC위민은 올 시즌 일찌감치 정규리그 1위를 확정하며 강력한 우승 후보로 자리매김했다. 지소연, 김혜리, 최유리 등 국가대표 출신 베테랑 선수들이 포진한 수원FC위민은 풍부한 경험과 탄탄한 전력을 바탕으로 시즌 내내 선두권을 지켰다.

국제무대에서도 그 경쟁력을 증명했다. 수원FC위민은 ‘2025/26 AFC 여자 챔피언스리그’에서 4강에 진출하며 한국 여자축구의 위상을 높였다. 여기에 올 시즌 제107회 전국체육대회 우승과 초대 W코리아컵 결승 진출까지 이뤄내며 국내외 무대에서 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 이번 챔피언결정전에서는 정규리그 우승의 기세를 바탕으로 2년 만의 정상 탈환을 노린다.

2026 WK리그 챔피언결정전은 플레이오프 승자와 정규리그 1위 수원FC위민의 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다. 1차전은 오는 15일 오후 2시 플레이오프 승리 팀의 홈 경기장에서 열리며 2차전은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 개최된다.

특히 올 시즌부터 챔피언결정전 우승 및 준우승 상금이 인상되면서 우승 경쟁에 의미를 더했다. 우승 상금은 기존 2천만 원에서 5천만 원으로 2.5배, 준우승 상금은 기존 1천만 원에서 2천만 원으로 2배 확대됐다. 이에 따라 최종 우승팀에는 5천만 원, 준우승팀에는 2천만 원의 상금이 각각 수여될 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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