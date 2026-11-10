한국 스포츠클라이밍 대표팀, 2026 월드클라이밍 네이션 그랜드 피날레 볼더·리드 은메달

사진=대한산악연맹 제공

사단법인 대한산악연맹은 대한민국 스포츠클라이밍 국가대표 선수단이 지난 7일부터 8일까지 일본 후쿠오카에서 개최된 '2026 월드클라이밍 네이션 그랜드 피날레 후쿠오카 2026'에서 볼더와 리드 두 종목 모두 은메달 2개를 획득했다고 밝혔다.

이번 대회는 2026 월드클라이밍 시즌을 마무리하는 국제대회로, 6개국이 참가해 볼더와 리드 종목에서 국가대항 팀전을 펼쳤다. 일반적인 개인전과 달리 남자 선수 2명과 여자 선수 2명, 지도자 1명이 한 팀을 구성해 출전하며, 선수 개인의 기량뿐 아니라 팀원 간 협력과 지도자의 전략적인 선수 기용 및 경기 운영이 중요한 것이 특징이다.

볼더 팀전은 남녀 각각 2개씩 총 4개의 개인 과제와 남녀 선수가 함께 출전하는 혼성 과제 1개 등 총 5개 과제로 진행됐다. 선수들은 과제별로 팀원과 등반 동작 및 전략을 공유하며 협력할 수 있고, 마지막 혼성 과제에는 지도자가 선정한 남녀 선수 각 1명이 출전한다. 리드 팀전은 2개의 루트에 남녀 선수 각 1명씩 총 4명의 선수가 출전하며, 각 선수의 등반 성적을 합산해 팀 순위를 결정하는 방식으로 진행됐다.

사진=대한산악연맹 제공

먼저 7일 열린 볼더 팀전에는 천종원, 이도현, 노희주, 서채현이 출전했다. 대한민국은 예선을 거쳐 결승에 진출했으며, 결승에서는 개최국 일본을 비롯해 미국, 스위스와 메달 경쟁을 펼쳤다.

대한민국 선수단은 경기 초반부터 안정적인 경기 운영과 팀워크를 바탕으로 상위권 경쟁을 이어갔다. 특히 이도현과 서채현은 마지막 혼성 볼더 과제에서 나란히 완등에 성공하며 팀 점수 획득에 힘을 보탰다. 대한민국은 최종 188.8점을 기록해 233.9점을 획득한 일본에 이어 2위를 차지했으며, 미국(154.0점)과 스위스(114.2점)를 제치고 은메달을 획득했다.

이어 8일 열린 리드 팀전에는 천종원, 이도현, 김채영, 서채현이 출전했다. 대한민국은 예선에서 158.5점을 기록하며 일본(157.0점)을 근소한 차이로 앞서 1위를 차지, 결승에 진출하며 우승에 대한 기대를 높였다.

사진=대한산악연맹 제공

결승에서는 개최국 일본과 치열한 우승 경쟁을 펼쳤다. 대한민국은 최종 125.0점을 기록하며 선전했으나, 157.5점을 획득한 일본에 이어 2위를 차지해 은메달을 획득했다. 미국은 105.0점으로 3위에 올랐다.

이로써 대한민국은 볼더와 리드 두 종목에서 모두 준우승을 차지하며 은메달 2개를 획득, 2026 시즌 마지막 국제대회를 성공적으로 마무리했다.

특히 지난해 열린 네이션스 그랜드 파이널에서 리드 우승을 차지한 데 이어, 올해는 볼더와 리드 두 종목 모두 준우승을 기록하며 2년 연속 시상대에 오르는 성과를 거뒀다. 세계 정상급 선수들과의 경쟁 속에서도 선수 개개인의 뛰어난 기량은 물론, 팀원 간 협력과 전략적인 경기 운영을 바탕으로 대한민국 스포츠클라이밍의 국제 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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