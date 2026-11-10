삼성 구탕의 환한 미소 “우리 김상식 감독님은 천사인데…”

사진=KBL 제공

누군가에겐 호랑이 감독이지만, 저스틴 구탕에겐 하늘에서 내려온 천사다.

김상식 감독이 이끄는 삼성은 9일 잠실학생체육관에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 KT와의 홈경기에서 85-78로 승리했다. 11승(2패)을 마크한 삼성은 1위를 질주했다. 5명이 두 자릿수 득점을 올렸다. 케렘 칸터(27점 14리바운드)와 구탕(10점 10리바운드 6어시스트)이 더블더블을 기록했다. 크리스 맥컬러(11점 7리바운드), 이관희(13점), 한호빈(13점 4리바운드 5어시스트)도 활약했다.

구탕은 “값진 승리다. 지난 경기에서 패한 뒤 바로 승리했다. 선수들 모두가 열심히 싸웠다. 수비가 좋았다”며 “개인적인 기량을 보면 우리가 강팀이 아닐 수 있지만 5대5 상황에선 강팀으로 발전했다”고 말했다.

삼성은 지난 시즌까지 최근 5시즌 연속으로 최하위를 기록하고 있다. 올 시즌은 순위표 최상단에 자리하고 있다. 변화의 중심엔 김상식 감독이 있다. 이관희 등은 김 감독을 두고 “무서운 감독님”이라고 표현하기도 했다. 구탕은 고개를 저었다. 그는 “내가 생각했을 땐 천사다. 관희 형은 조상현 감독님도 무서워했고, 김 감독님도 무서워한다”고 웃었다.

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동료들의 성장도 눈에 보인다. 구탕은 “칸터는 외국인 선수 중 가장 잘한다. 한호빈은 가장 발전한 선수다. 이규태도 국가대표가 될 수 있는 선수”라고 엄지를 치켜세웠다. 그 사이 구탕은 목표를 최우수수비상으로 잡았다. “수비왕을 생각하고 있다”고 목소리를 높였다.

4쿼터 중반 구탕은 3점슛을 적중한 뒤 백코트하는 과정에서 발목 부상을 입어 쓰러졌다. 당시엔 심각한 부상으로 보였으나, 잠시 벤치에서 숨을 고른 뒤 복귀했다. 그는 “순간적으로 아팠다. 계속 다치는 발목이다. 트레이너 파트가 잘 대처해줘서 지금은 괜찮다”고 설명했다.

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잠실=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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