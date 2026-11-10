‘3R 대반전’ UFC 조니 워커, 헤드킥 앞세워 역전승… 헤비급 2연승

사진=UFC 제공

밀리던 승부를 단숨에 뒤집었다. 세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC에서 활약 중인 조니 워커(브라질)가 강력한 헤드킥을 앞세워 짜릿한 역전승을 거뒀다. 헤비급 전향 후 2연승을 달리며 상위권 진입을 눈앞에 뒀다.

워커는 지난 8일 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 코르테스 아코스타 vs 워커’ 메인 이벤트에서 헤비급(120.2㎏) 랭킹 6위 왈도 코르테스 아코스타(도미니카공화국)를 3라운드 2분27초 만에 TKO로 제압했다.

쉽지 않은 승부였다. 워커는 1라운드 초반부터 종아리를 노리는 카프킥으로 상대의 움직임을 제한했다. 하지만 코르테스 아코스타의 거센 반격에 고전했다. 강력한 펀치를 잇달아 허용하며 철창으로 몰렸고, 다운까지 당했다. 2라운드에서도 상대의 복싱 공격에 밀리며 좀처럼 주도권을 잡지 못했다.

반전은 3라운드에 찾아왔다. 워커는 왼발 보디킥에 이어 자세를 바꿔 오른발 헤드킥을 적중시켰다. 충격을 받은 코르테스 아코스타가 비틀거리며 물러나자 곧바로 추격했다. 강력한 오른손 훅으로 상대를 쓰러뜨린 뒤 파운딩 공격을 퍼부었다. 결국 심판이 경기를 중단하며 역전승이 완성됐다.

사진=UFC 제공

승리를 확정한 워커는 자신의 트레이드마크인 지렁이 춤을 추며 기쁨을 만끽했다. MMA 통산 전적은 24승10패, UFC에서는 10승7패가 됐다.

특히 이번 승리로 약한 맷집에 대한 의구심도 털어냈다. 워커는 앞선 10패 중 6패를 KO로 당했다. 그는 경기 후 “맷집이 약하다고 말한 모든 사람들은 조용히 하라”며 “헤비급에서 가장 강한 펀치를 턱에 제대로 맞았다”고 강조했다.

이어 “대체 누가 맷집이 약하단 거냐”라며 “이번 경기는 (맷집을) 증명하기 위함이었을 뿐이고, 다음 경기부터는 상대가 턱을 건드리지 못하게 하겠다”고 목소리를 높였다.

시선은 더 높은 곳을 향한다. 워커는 훈련 파트너인 헤비급 랭킹 2위 알렉산더 볼코프(러시아)에 이어 자신도 타이틀 도전 기회를 얻겠다는 포부를 밝혔다. 그는 “우리는 함께라 강하다”며 볼코프와의 동반 도전을 향한 의지를 드러냈다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]