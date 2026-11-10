소주 대신 무알코올… 청년층이 바꾼 식탁

“입사 초기에만 해도 (술을) 많이 마셨죠. 일주일에 3번은 회식도 하고요. 그런데 요즘에는 거의 마시지 않아요. 분위기 자체가 달라진 것 같습니다. 제 경우는 취해서 다음날 지장이 생기는 게 싫기도 하고, 요즘 술값 자체도 많이 비싸져서 음주 횟수가 자연스럽게 줄어든 것 같습니다.”



국내 음식점의 저녁 풍경이 달라지고 있다. 서울 강서구 마곡에서 근무하는 직장인 A씨(38)는 이제 회식 후 상사들을 택시에 태우는 대신 서울식물원에서 가볍게 달리고 집으로 향한다.

대중음식점의 냉장고에도 변화가 생겼다. 소주·맥주와 나란히 놓을 수 있도록 갈색 병에 담은 무알코올 맥주맛 음료가 나와 출시 한 달 만에 150만병 팔렸다. 술을 건너뛰는 손님이 식탁에서 무엇을 마실지가 식품·외식업계의 새 관심사가 됐다.



파인다이닝에도 이같은 분위기가 그대로 적용됐다. 서울 강남의 미쉐린 한식 레스토랑 기와강에서는 술을 한 잔도 마시지 않는 손님도 음식에 맞춰 잔을 바꿔가며 식사할 수 있다. 와인 다섯 잔에 20만원인 메뉴 옆에 7만5000원짜리 ‘논알코올 칵테일 페어링’이 올라 있다.



◆2030 셋 중 한 명, 한 달간 술 안 마셨다



20·30대 사이에서는 술을 마시는 사람도, 마시는 횟수도 줄었다. 시장조사기업 오픈서베이가 지난 9월 발표한 ‘MZ세대 주류 트렌드 리포트 2026’에 따르면 전국 20~39세 남녀 2000명 가운데 최근 한 달간 술을 마셨다는 응답은 67.2%였다. 2년 전 조사보다 4.9%포인트 낮다. 음주율 하락은 25~29세 남녀에서 두드러졌다. 최근 한 달간 술을 마신 이들의 음주 횟수도 월평균 6.4회로 2년 전보다 0.64회 줄었다.



술을 줄인 이유로는 건강을 중시한다는 응답(28.6%)과 경제적 부담을 느낀다는 응답(27.9%)이 비슷했다. 술 대신 즐길 여가 활동이 늘었다는 답도 18.8%였다. 술을 마시던 시간에 영상을 보거나 쉬고 운동하는 식이다.



술집 경기는 거리두기가 한창이던 시절 수준으로 내려왔다. 국가데이터처 서비스업동향조사를 토대로 한 집계에 따르면 올해 1~8월 주점업 생산지수는 월평균 100.0으로 지난해 같은 기간(104.3)보다 4.1% 낮아졌다. 물가 변동을 제외한 주점업 영업 실적이 코로나19 첫해인 2020년 평균 수준으로 내려온 셈이다.



◆술집으로 들어간 무알코올 병맥주



주류업계는 이같은 상황에 ‘제로 음료’로 새로운 판로를 찾고 있다. 무알코올 맥주를 앞세워 ‘술은 마시지 않아도 술을 마시는 듯한 느낌’은 이어간다는 취지다.



강남·사당 등 음식점과 주점이 밀집한 상권으로 출퇴근하는 직장인 B씨(34)는 “예전에는 술집 앞에서 신메뉴나 할인 행사를 알리는 광고가 주로 눈에 띄었다면, 요즘은 무알코올 맥주나 제로슈거 주류를 홍보하는 현수막과 포스터, 입간판을 자주 볼 수 있다”며 “일부 매장에서는 관련 제품의 입고 소식까지 적극적으로 알리고 있어 주류 소비 트렌드가 달라지고 있다는 느낌을 받는다”고 말했다.



하이트진로음료의 ‘테라 제로’는 지난 3월 캔으로 먼저 나왔다. 뒤이어 음식점과 주점에 공급할 330㎖·500㎖ 병 제품을 선보였다. 캔을 사서 집에서 마시는 소비자에 더해 여럿이 모인 자리에서 각자 마실 것을 고르는 손님까지 겨냥한 셈이다. 하이트진로가 8월 공개한 병 제품 판매량은 출시 한 달 만에 150만병이었다. 지난 4일 발표한 실적을 보면 9월 말 기준 캔과 병을 합한 누적 판매량은 1483만개에 달했다.



오비맥주도 올 여름부터 직장인의 점심 식탁으로 눈을 돌렸다. 삼성웰스토리와 손잡고 지난 6월 전국 구내식당 150여 곳에서 월드컵 특식에 ‘카스 제로’를 곁들이는 시음 행사를 열었다. 7월에는 신세계푸드 노브랜드 버거의 서울 성수랩점과 코엑스점에서 햄버거와 논알코올 맥주를 함께 즐기는 팝업을 운영했다.



기존 고깃집과 주점의 납품망도 상당하다. 오비맥주가 8월 공개한 현황을 보면 5월 기준 ‘카스 제로’와 ‘카스 레몬 스퀴즈 제로’ 음식점용 제품을 취급하는 곳은 전국 약 6만4000개 점포였다.



하이트진로는 무알코올 맥주맛 음료 ‘테라 제로’를 식당에서 주문하기 쉬운 병 제품으로 내놨다. 3월 캔 제품을 먼저 선보인 뒤 6월 말 음식점과 주점을 겨냥해 330㎖와 500㎖ 병을 출시했다. 회사가 8월 발표한 병 제품의 7월 말 기준 누적 판매량은 150만병이다. 11월 4일 발표에서는 9월 말까지 캔과 병을 합한 누적 판매량이 1483만개에 달했다.



롯데칠성음료는 술을 가볍게 즐기려는 소비자에게 어떤 맛을 제안할지에 주목했다. 9월 한정판으로 내놓은 ‘클라우드 논알콜릭 레몬 라임’에는 천연 레몬향과 라임향을 더했다. 젊은 소비자층의 과일향 선호를 반영했다는 게 회사 설명이다. 특수 효모로 발효 단계에서 알코올 생성을 억제해 맥아와 홉의 풍미를 살렸다. 알코올 도수는 0.3% 이하로, 알코올이 소량 남을 수 있는 비알코올 제품이다.



맥주 프랜차이즈에는 여전히 한 잔을 마시러 오는 손님에게 무엇을 내놓을지도 중요한 과제가 됐다. 생활맥주는 지난해 12월 자체 양조한 논알코올 페일에일을 선보여 눈길을 끌었다.



이처럼 제로 맥주가 뜨는 이유가 뭘까. 오픈서베이 조사에서 무알코올 제품을 마시는 이유로는 호기심이 32.5%로 가장 많았고, 술자리 분위기를 함께 즐기고 싶어서라는 답이 23.3%로 뒤를 이었다. 건강을 위해서(21.2%)나 숙취를 피하고 싶어서(19.2%)보다 높았다. 한 테이블에 앉아 같은 음식과 대화를 즐기면서도 누구는 맥주를, 누구는 맥주맛 음료를 주문할 이유가 여기에 있다.

정희원 기자 happy1@segye.com

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