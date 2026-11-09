암 환자 위한 ‘온코런’ 아시나요?… 롯데장학재단 2000만원 후원

‘제2회 온코런’ 참가자들이 단체사진을 찍고 있다. 롯데장학재단 제공

롯데장학재단이 ‘온코런’을 위해 연세암병원에 2000만원을 후원했다고 9일 밝혔다. 종양학(Oncology)과 달리기(Run)를 합친 온코런은 암 환자가 건강을 되찾길 기원하는 달리기다.

연세대 스포츠응용산업학과와 연세암병원 암예방센터가 서대문구청과 지난해부터 공동 개최 중인 온코런의 2회 행사는 지난 7일 서울 연세대 신촌캠퍼스에서 열렸다. 롯데장학재단 임직원을 비롯해 암 환자, 가족, 의료진, 지역 주민 등 1100여 명이 함께했다.

이들은 신촌캠퍼스 대운동장에서 출발해 안산자락길을 돌아오는 5㎞ 달리기와 교내를 순환하는 3.2㎞ 걷기 코스 중 하나를 수행했다.

재단 측은 “온코런은 기록과 순위를 겨루는 일반 마라톤과 달리 각자의 몸 상태에 맞춰 정해진 코스를 함께 걷거나 달리며 완주하는 데 의미를 둔다. 이를 통해 암 환자들이 안전하게 운동을 시작하고 일상에서도 꾸준히 이어갈 수 있도록 돕는다”고 설명했다.

앞서 암 환자들은 지난달 매주 전문가의 지도 아래 달리기 기초와 맨몸 근력운동 등을 익혔으며, 이날 행사 당일에는 암 예방과 재활 운동을 주제로 마련된 강의를 들었다.

지난해 6월 국제학술지 ‘뉴잉글랜드저널오브메디슨(NEJM)’에 발표된 ‘CHALLENGE’ 임상시험에 따르면 항암 치료를 마친 대장암 환자 중 3년간 체계적인 운동 프로그램에 참여한 사람은 그렇지 않은 사람보다 암 재발 또는 사망 위험이 28% 낮았다. 8년 후 생존율도 운동에 참여한 환자는 90.3%로, 미참여 환자(83.2%)보다 7.1%포인트 높았다.

관련 연구를 진행 중인 전용관 온코런 공동위원장(연세대 스포츠응용산업학과 교수)은 “항암 치료 중인 환자는 걷고, 완치한 생존자는 달리고, 가족과 그 곁에서 함께 완주하며 자기 몸에 맞는 방식으로 다시 움직이는 것”이라며 “온코런의 하루가 일상의 운동으로 이어지도록 돕는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.

2년 연속 온코런을 후원한 재단의 장혜선 이사장은 “지난해 삶에 대한 의지 하나로 다시금 달리는 암 생존자분들을 보며 저도 포기하지 않는다면 어떤 어려움이든 이겨낼 수 있겠다는 큰 위로를 받았다. 올해도 이렇게 뜻깊은 행사를 후원할 수 있어서 영광”이라며 “암에 걸리면 치료 과정도 힘들지만, 치료를 마친 뒤 일상으로 돌아가는 것 역시 쉽지 않다. 온코런은 단순히 달리기 행사가 아닌, 암 환자가 다시 일상을 만들어갈 수 있도록 응원하는 자리”라고 말했다.

한편 재단은 ‘롯데 전국시각장애인축구대회’를 3년째 후원하는 등 장애인들이 신체적 어려움을 극복하고 스포츠 정신을 바탕으로 자신의 역량과 잠재력을 펼칠 수 있도록 지원하고 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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