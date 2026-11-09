“미친놈이 되어야 했다”…은현장·강경윤, 사이버 레커 피해 증언

사이버 레커의 피해와 그 뒤에 놓인 구조적 문제를 추적한 다큐멘터리가 지상파에서 방송된다.

KBS2는 9일과 16일 오후 11시 2부작 특집 다큐멘터리 포식자들-사이버 레커 VS 생존자들을 방송한다.

이번 프로그램은 지난 10월 OTT 플랫폼 웨이브를 통해 공개된 4부작을 바탕으로 새롭게 구성했다. OTT판이 여러 사건의 발생과 확산 과정을 따라갔다면, KBS판에는 기존에 공개되지 않았던 인터뷰와 이야기를 추가해 피해 당사자들의 대응 과정에 보다 집중한다.

먼저 사업가 은현장이 사이버 레커를 상대로 대응에 나선 과정과 가족이 겪은 피해를 공개한다. 최근 가로세로연구소 지분 50%를 확보하고 압류 현장에도 모습을 드러낸 은현장은 자신을 둘러싼 비난으로 사업과 가족까지 영향을 받았던 당시를 돌아보며 “미친놈이 되어야만 했다”고 말한다.

버닝썬 게이트를 취재했던 강경윤 기자의 이야기도 담긴다.

강 기자는 가로세로연구소와 한 유튜버로부터 조롱과 사실과 다른 내용의 공격을 지속적으로 받았다고 밝힌다. 심지어 해당 유튜버는 강 기자의 아이를 언급하기도 한다. 이에 도움을 구하기 위해 경찰서를 찾았지만 현실적으로 뚜렷한 해결책을 찾기 어려웠던 당시 상황도 전한다.

이후 강 기자가 피해를 호소하는 데 그치지 않고 자신이 취재 과정에서 확보한 정보를 토대로 사이버 레커 관련 수사에 협력하게 된 과정도 공개된다.

수사를 맡았던 신귀현 경정의 증언도 이어진다. 신 경정은 강 기자를 통해 김건모 관련 사건을 비롯해 수사 범위를 넓혀가게 된 과정과 당시 공익제보가 이뤄지기까지의 뒷이야기를 전한다.

특히 수사 과정에서 확인한 피해자들이 정작 직접 신고에는 적극적으로 나서지 못했던 현실을 짚는다. 여러 피해 사실을 확인하고도 당사자들이 신고를 꺼리는 상황이 이어지면서 수사에 어려움을 겪었다는 설명이다.

사이버 레커 채널을 둘러싼 금전 거래도 다룬다. 제작진은 해당 채널 측에 직접 돈을 전달했다는 인물의 증언을 확보해 온라인상의 공격과 금전이 어떤 방식으로 연결되는지를 추적한다.

포식자들은 누군가를 향한 폭로와 비난이 조회수와 수익으로 이어지는 과정뿐 아니라 그 화면 밖에 남은 피해자들의 삶을 함께 들여다본다. 피해자가 왜 즉시 신고하지 못하는지, 온라인상의 공격이 어떻게 반복되고 확산되는지 등을 당사자와 취재진, 수사 관계자의 증언을 통해 살핀다.

방송과 연계한 디지털 콘텐츠도 공개된다. KBS 유튜브 채널 스모킹 건에서는 은현장과 강경윤 기자, 소재원 작가, 신귀현 경정, 정경석 변호사, 정덕현 문화평론가 등이 참여하는 2부작 특집 토크쇼를 선보인다.

웨이브에서 시작한 이야기를 지상파와 유튜브까지 확장한 포식자들-사이버 레커 VS 생존자들은 9일과 16일 오후 11시 KBS2에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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