믿고 보는 에이스 김단비, 더블더블 받고 통산 8000득점까지

사진=WKBL 제공

또 한 번, 김단비의 이름이 울려 퍼진다.

여자프로농구 우리은행이 활짝 웃었다. 9일 청주체육관에서 열린 KB국민은행과의 ‘KB스타뱅킹 여자프로농구 2026~2027’ 원정 경기에서 57-51(19-16 12-13 14-8 12-14) 승리를 거뒀다. 지난 7일 삼성생명전(65-54)에 이어 KB를 잡으며 개막 후 처음으로 연승 가도를 달렸다. 이로써 우리은행은 2승1패를 기록, BNK와 공동 2위에 자리했다. KB는 1승2패로 단독 5위로 내려앉았다.

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KB는 디펜딩 챔피언이자, 올 시즌 가장 강력한 우승 후보 중 한 팀이다. 심지어 우리은행으로선 이틀 만에 치르는 경기인 만큼 체력적으로 부담이 될 수 있는 상황이었다. 여기에 올 시즌을 앞두고 새롭게 합류한 ‘국가대표 슈터’ 강이슬이 부상으로 결장했다. 강이슬은 4일 신한은행전서 햄스트링 근막 부상을 당했다. 지난 시즌까지 홈으로 활용했던 경기장이지만 오지도 못했다.

어려울 때 믿을 수 있는 건 역시 에이스다. 김단비의 활약이 눈부셨다. 33분31초 동안 코트 위를 누비며 3점 슛 1개를 포함해 15득점 14리바운드 더블더블을 작성했다. 양 팀 통틀어 이날 최다 득점을 신고했다. 굵직한 이정표도 남겼다. 개인 통산 8000득점 고지를 밟았다. 김정은(8476점)과 정선민(이상 은퇴·8140점)에 이어 김단비까지 WKBL리그서 역대 3명만이 달성한 대기록이다.

반면, KB는 연승 도전에 실패했다. 높이 싸움(리바운드 38-43개)에서 밀린 게 아쉬웠다. 송윤하와 허예은이 각각 13점과 10점을 넣으며 분투했지만 패배를 막기엔 역부족이었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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