연패 지운 삼성…김상식 감독 “언제든지 빠질 수 있지만, 연패 없어 의미 크다

사진=KBL 제공

프로농구 삼성이 올 시즌 연패를 지웠다.

삼성은 9일 잠실학생체육관에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 KT와의 홈경기에서 85-78로승리했다. 11승(2패)을 마크한 삼성은 1위를 질주했다. 올 시즌 연패가 없다. 고르게 득점을 올렸다. 5명이 두 자릿수 득점을 기록했다. 케렘 칸터(27점 14리바운드)와 저스틴 구탕(10점 10리바운드 6어시스트)이 더블더블을 기록했다. 크리스 맥컬러(11점 7리바운드), 이관희(13점), 한호빈(13점 4리바운드 5어시스트)도 두 자릿수 득점을 올렸다.

김상식 삼성 감독은 “어려운 경기였다. 후반에 수비를 강조했다. 수비와 리바운드에서 지지 않은 게 승리의 원동력이었다”며 “득점도 고르게 나왔다. 중요할 때 터져줬다”고 돌아봤다.

연패가 없다. 삼성은 SK에 패배하며 연승이 끊겼으나, 현대모비스를 꺾었다. 이후 DB를 만나 패했지만 이날 또 KT를 눕히면서 연패를 지웠다. 김 감독은 “의미가 크다. 사실 걱정을 많이 했다. 우리는 연패에 빠질 수 있는 팀이다. 연패 타면 사기가 떨어질 수도 있는데, 선수들이 잘해줬다. 선수들을 칭찬하고 싶다”고 말했다.

이어 “1쿼터를 지고 10, 11점 벌어질 때 위기라고 생각했다. 수비를 강조했는데 선수들이 스스로 극복하는 것 같다”면서 “우리가 1위를 하고 있지만 전력이 위라서 그러는 거 아니다. 선수들이 열심히 하고 있다. 고비를 넘기는 힘이 생겼다”고 말했다.

잠실=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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