문경은 KT 감독의 아쉬움 “3쿼터 초반까지 경기력은 칭찬했다”

사진=KBL 제공

“3쿼터까지는….”

KT는 9일 잠실학생체육관에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 삼성과의 원정경기에서 78-85로 패배했다. 3연승에서 멈춰 섰다. 6승7패로 한국가스공사와 공동 5위가 됐다.

가장 중요한 마지막 쿼터까지 유지하지 못했던 집중력이 아쉽다. 3쿼터까지 분위기를 이끌었으나, 이후 흐름을 내주면서 승리를 내줬다. 문경은 KT 감독은 “아쉽다”면서 “준비한 대로 선수를 고루 기용했다. 전반에 좋은 경기를 했다. 11점 차 정도까지 벌렸다. 하지만 쉬운 레이업슛이나 실책 이후 실점을 빠르게 허용했다. 분위기가 조금 다운됐다”고 전했다.

패리스 배스는 39점 15리바운드, 트레이 포터도 12점 9리바운드로 활약했다. 하지만 국내선수의 공격이 아쉬웠다. 두 자릿수 득점을 올린 선수가 없다. 문 감독은 “3쿼터 초반까지는 괜찮게 갔지만 정창영 부상이 나왔고, 외곽슛이 터지지 않았다”면서 “큰 문제가 없는 경기였지만 부상자가 계속 나오고 있는 상황”이라고 말했다.

이어 “3쿼터 초반까지 경기력은 칭찬해 줬다. 후반의 집중력은 다음 DB전을 위해 다잡아야 한다”면서 “연패가 나오지 않도록 잘 준비하겠다”고 덧붙였다.

잠실=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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