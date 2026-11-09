에스파 닝닝, 화려함과 고전미의 조화…몽환적 필름 감성 [스타★샷]

닝닝이 몽환적이면서도 화려한 모습을 공개했다. 출처=닝닝 SNS

그룹 에스파(aespa) 닝닝이 화려함과 고전미를 넘나드는 감각적인 비주얼을 선보였다.

닝닝은 9일 자신의 SNS 계정에 “QUEENQUEEN”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

닝닝이 몽환적이면서도 화려한 모습을 공개했다. 출처=닝닝 SNS

닝닝이 몽환적이면서도 화려한 모습을 공개했다. 출처=닝닝 SNS

공개된 사진 속 닝닝은 화려한 스팽글 장식이 돋보이는 뷔스티에 브라톱을 입고 과감하면서도 고급스러운 분위기를 연출했다. 여기에 풍성한 질감의 퍼 아우터를 어깨에 살짝 걸쳐 입체감 있는 실루엣을 완성했다.

닝닝이 몽환적이면서도 화려한 모습을 공개했다. 출처=닝닝 SNS

닝닝이 몽환적이면서도 화려한 모습을 공개했다. 출처=닝닝 SNS

닝닝이 몽환적이면서도 화려한 모습을 공개했다. 출처=닝닝 SNS

특히 정교한 2:8 가르마의 웨이브 헤어스타일과 그윽한 메이크업으로 1950년대 고전 할리우드 스타를 떠올리게 하는 독보적인 아우라를 발산했다. 폴라로이드 특유의 질감이 더해진 아날로그 감성이 닝닝의 몽환적인 매력을 더욱 배가시켰다.

한편 닝닝은 지난 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 ‘2026 LACMA 아트+필름 갈라’에 참석하는 등 글로벌 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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