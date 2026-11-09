올 시즌 삼성에게 연패란 없습니다…‘구탕, 더블더블’ KT전 85-78 승리

프로농구 단독 1위를 질주하는 삼성에게 올 시즌 ‘연패’란 없는 단어다.
너무나 익숙했던 단어를 지워가고 있다. 삼성은 9일 잠실학생체육관에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 KT와의 홈경기에서 85-78로 승리했다. 11승(2패)을 마크한 삼성은 1위를 질주했다. 반면 KT는 3연승이 끊겼다. 6승7패로 한국가스공사와 공동 5위가 됐다.
삼성은 지난 시즌까지 5시즌 연속으로 최하위에 놓였다. 프로농구에서 연패라는 축축한 단어와 누구보다 가까웠다. 하지만 올 시즌은 다르다. 남자프로농구 개막 최다 연승인 ‘9’를 마크하며 1위에 올랐다. SK에 패배하며 연승이 끊겼으나, 현대모비스를 꺾었다. 이후 DB를 만나 패했지만 이날 또 KT를 눕히면서 연패를 지웠다.
물론 과정은 쉽지 않았다. 삼성은 전반에만 패리스 배스와 트레이 포터에서 각각 19점, 11점씩을 내줬다. 외국인 선수 수비에 어려움을 겪으며 근소한 차이로 끌려갔다. 반전을 만든 건 3쿼터였다. 배스는 여전히 강력했지만, KT 국내선수의 공격을 어렵게 만들며 추격의 발판을 놨다. 그 사이 3점포를 가동했다. 저스틴 구탕과 이규태가 연속으로 외곽슛을 꽂아 62-58을 만들었다.
4쿼터에도 분위기를 이었다. 칸터가 골밑에서 득점을 올렸고, 한호빈은 자유투를 성공하는 등 격차를 벌렸다. 구탕의 3점슛도 강력했다. 물론 위기도 있었다. 전성현에게 오픈찬스에서 3점슛을 맞았고, 배스에게 연속 득점을 허용하며 동점(73-73)이 됐다. 이에 이관희가 3점슛으로 찬물을 끼얹었고 칸터가 어렵게 득점하며 달아났다. 구탕은 배스를 상대로 공격자 파울을 얻어내며 공격권을 가져왔다. 칸터는 외곽슛으로 보답하며 삼성의 승리를 이끌었다
칸터(27점 14리바운드)와 구탕(10점 10리바운드 6어시스트)이 더블더블을 기록했다. 크리스 맥컬러(11점 7리바운드), 이관희(13점), 한호빈(13점 4리바운드 5어시스트)도 두 자릿수 득점을 올렸다. 반면 KT는 배스가 홀로 39점 15리바운드로 맹활약했으나 동료들의 지원사격이 부족했다.
잠실=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com
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