올 시즌 삼성에게 연패란 없습니다…‘구탕, 더블더블’ KT전 85-78 승리

사진=KBL 제공

프로농구 단독 1위를 질주하는 삼성에게 올 시즌 ‘연패’란 없는 단어다.

너무나 익숙했던 단어를 지워가고 있다. 삼성은 9일 잠실학생체육관에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 KT와의 홈경기에서 85-78로 승리했다. 11승(2패)을 마크한 삼성은 1위를 질주했다. 반면 KT는 3연승이 끊겼다. 6승7패로 한국가스공사와 공동 5위가 됐다.

삼성은 지난 시즌까지 5시즌 연속으로 최하위에 놓였다. 프로농구에서 연패라는 축축한 단어와 누구보다 가까웠다. 하지만 올 시즌은 다르다. 남자프로농구 개막 최다 연승인 ‘9’를 마크하며 1위에 올랐다. SK에 패배하며 연승이 끊겼으나, 현대모비스를 꺾었다. 이후 DB를 만나 패했지만 이날 또 KT를 눕히면서 연패를 지웠다.

물론 과정은 쉽지 않았다. 삼성은 전반에만 패리스 배스와 트레이 포터에서 각각 19점, 11점씩을 내줬다. 외국인 선수 수비에 어려움을 겪으며 근소한 차이로 끌려갔다. 반전을 만든 건 3쿼터였다. 배스는 여전히 강력했지만, KT 국내선수의 공격을 어렵게 만들며 추격의 발판을 놨다. 그 사이 3점포를 가동했다. 저스틴 구탕과 이규태가 연속으로 외곽슛을 꽂아 62-58을 만들었다.

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4쿼터에도 분위기를 이었다. 칸터가 골밑에서 득점을 올렸고, 한호빈은 자유투를 성공하는 등 격차를 벌렸다. 구탕의 3점슛도 강력했다. 물론 위기도 있었다. 전성현에게 오픈찬스에서 3점슛을 맞았고, 배스에게 연속 득점을 허용하며 동점(73-73)이 됐다. 이에 이관희가 3점슛으로 찬물을 끼얹었고 칸터가 어렵게 득점하며 달아났다. 구탕은 배스를 상대로 공격자 파울을 얻어내며 공격권을 가져왔다. 칸터는 외곽슛으로 보답하며 삼성의 승리를 이끌었다

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칸터(27점 14리바운드)와 구탕(10점 10리바운드 6어시스트)이 더블더블을 기록했다. 크리스 맥컬러(11점 7리바운드), 이관희(13점), 한호빈(13점 4리바운드 5어시스트)도 두 자릿수 득점을 올렸다. 반면 KT는 배스가 홀로 39점 15리바운드로 맹활약했으나 동료들의 지원사격이 부족했다.

잠실=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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