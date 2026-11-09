한채영, 여전한 ‘원조 바비인형’ 포스…극강의 각선미·비율 자랑

한채영이 우월한 비율과 각선미를 선보였다. 출처=한채영 SNS

배우 한채영이 독보적인 비율과 미모를 입증하며 눈길을 사로잡았다.

한채영은 9일 자신의 인스타그램을 통해 검은색 하트 이모티콘과 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.

한채영이 우월한 비율과 각선미를 선보였다. 출처=한채영 SNS

한채영이 우월한 비율과 각선미를 선보였다. 출처=한채영 SNS

공개된 사진 속 한채영은 볼륨감이 돋보이는 셔츠 소매와 허리 라인을 잡아주는 뷔스티에를 레이어드해 감각적인 실루엣을 완성했다. 블랙 앤 화이트 톤의 모노크롬 룩으로 세련되면서도 페미닌한 감성을 살린 그는, 우월한 각선미와 비율을 과시하며 시선을 모았다. 여기에 풍성한 긴 웨이브 헤어스타일과 은은한 미소가 더해져 도시적이면서도 우아한 아우라를 발산했다.

한채영이 우월한 비율과 각선미를 선보였다. 출처=한채영 SNS

한채영이 우월한 비율과 각선미를 선보였다. 출처=한채영 SNS

한편, 1980년생인 한채영은 2000년 영화 ‘찍히면 죽는다’로 데뷔한 이래 드라마와 예능을 넘나들며 다방면에서 활약해 왔다. 지난 2007년 4세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있으며, 최근에는 유튜브 채널 ‘밥이인형 한채영’을 통해 친근한 매력으로 팬들과 소통을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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