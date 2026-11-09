‘잠실 마지막’ 김응용-김성근 시구와 함께… 박철순·이만수 배터리 출격까지

사진=뉴시스

한국 야구의 한 시대를 장식한 전설들이 잠실에 모인다. 김응용·김성근 두 원로 감독이 나란히 시구자로 나서고, 프로야구 원년스타 박철순과 이만수는 다시 배터리를 이룬다.

잠실야구장의 마지막을 기념하는 무대다. 사단법인 일구회는 오는 14일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 열리는 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’ 레전드 게임의 주요 공식 행사 계획을 확정했다고 9일 밝혔다.

가장 눈길을 끄는 건 한국 프로야구의 산증인으로 꼽히는 두 감독의 시구다. 김응용과 김성근 전 감독이 나란히 마운드에 올라 잠실의 마지막을 기념한다. 시타는 대회 후원사인 르노코리아의 니콜라 파리 최고경영자(CEO)와 조원상 영업본부장이 맡는다.

특별한 애국가 제창도 마련됐다. 일구회 김광수 회장과 한국프로야구은퇴선수협회(한은회) 이종범 회장이 홈플레이트 앞에서 애국가를 선창한다. 이어 그라운드에 도열한 선수단과 관중석의 팬들이 함께 부른다. 소속팀과 세대를 넘어 야구인들이 하나로 뭉친다는 의미를 담았다.

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경기 시작과 함께 추억의 장면도 재현된다. 1982년 프로야구 원년 최우수선수(MVP)인 박철순이 동군 선발투수로 나서고, 1984년 타격 3관왕 이만수가 포수 마스크를 쓴다. 프로야구 초창기를 대표했던 두 선수가 잠실에서 다시 호흡을 맞추게 됐다.

일구회는 “레전드 게임은 단순한 친선경기를 넘어 한국 프로야구의 역사를 만들어 온 야구인들이 하나 되어 팬들에게 감사의 마음을 전하는 자리”라며 “두 원로 감독의 시구와 전 선수단의 애국가 제창, 원년 스타들의 선발 출장을 통해 잠실야구장의 마지막을 뜻깊게 장식하겠다”고 밝혔다.

한편 팬들의 관심도 뜨겁다. 지난 2일 시작된 입장권 예매는 전석 매진됐다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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