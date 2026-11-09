‘日 GG 유격수 출신’ 소요기 에이신, KIA 내야진 지도한다

2026 마무리캠프 소화 중인 KIA 선수단 모습. 사진=KIA 타이거즈 제공

호랑이 군단의 내야수비를 다듬기 위해 일본의 스페셜리스트가 출동한다. 프로야구 KIA가 일본프로야구(NPB)서 골든글러브를 수상한 유격수 출신 소요기 에이신을 오키나와 마무리캠프에 초빙했다.

KIA는 9일 “소요기 에이신을 수비 인스트럭터로 초빙한다”고 밝혔다. 소요기는 오는 10일부터 선수단 훈련에 합류해 내야수들을 지도할 예정이다.

현역 시절 탄탄한 수비력을 자랑했다. 2006년 히로시마 도요 카프에 입단한 그는 데뷔 첫해 센트럴리그 신인왕을 차지했다. 2010년에는 도루왕과 유격수 부문 골든글러브를 동시에 거머쥐었다. 2017년까지 히로시마의 주전 유격수로 활약하며 넓은 수비 범위와 안정적인 플레이로 이름을 알렸다.

소요기 에이신 KIA 수비 인스트럭터. 사진=KIA 타이거즈 제공

지도자 경력도 풍부하다. 은퇴 후 오릭스 버팔로스와 한신 타이거스 등에서 코치로 활동했다. 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 일본 대표팀의 내야수비·주루코치를 맡아 국제무대 경험도 쌓았다.

KIA는 소요기의 경험을 활용해 젊은 내야수들의 기량을 끌어올린다는 구상이다. 구단 관계자는 “젊은 내야수들의 기본기를 다지고 전반적인 수비 능력을 끌어올리기 위해 내야 수비 전문가를 수비 인스트럭터로 초빙했다”며 “소요기의 현역 시절 경험과 코치로서의 노하우가 젊은 선수들에게 잘 전수되길 기대한다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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