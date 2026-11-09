“공부만 해서 왕따 같았다”…‘나솔’ 34기 영자 학폭 저격글 ‘자살골 역풍’

‘나는솔로’ 34기 영자. 출처=촌장엔터테인먼트TV 유튜브 캡처

ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO(솔로)’ 34기 출연자 영자의 학창 시절을 언급하며 “왕따 같은 존재였다”고 주장한 폭로글이 온라인상에서 논란을 빚고 있다. 그러나 글쓴이의 의도와 달리 온라인에서는 오히려 작성자의 편협한 태도를 지적하는 ‘역풍’이 불고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 34기 영자의 중·고등학교 동창이라고 밝힌 A씨의 글이 게재됐다.

A씨는 방송에 출연한 영자를 보고 과거 같은 반이었던 친구가 떠올랐다며 “학창 시절에도 잇몸 미소가 인상적이었고 전교 1등을 했던 것으로 기억한다. 방송에서 한의사로 소개된 것을 보고 공부 잘하는 관상이 따로 있나 싶었다”고 운을 뗐다.

이어 그는 영자에 대해 “친구들과 어울리지 않고 하루 종일 공부만 해 사회성이 걱정될 정도였다. 학창 시절 친구가 하나도 없는 왕따 같은 존재였다”며 “무슨 자신감으로 방송에 나온 건지 모르겠다. 남들이 본인을 좋아해 줄 것이라 기대하는 게 학창 시절을 아는 입장에선 양심 없어 보인다”고 비난조의 주장을 펼쳤다.

하지만 해당 글이 공개된 이후 누리꾼들의 반응은 작성자의 기대와 다르게 흘러갔다. 단지 학창 시절 조용히 학업에만 매진했던 모습을 ‘왕따’나 ‘양심 없다’는 자극적 어휘로 비하한 작성자의 시각이 부적절하다는 비판이 쏟아진 것이다.

누리꾼들은 “학창 시절 친구들과 어울리기보다 공부에 집중해 한의사라는 전문직을 이룬 인물에게 비난을 퍼붓는 이유를 모르겠다”, “과거의 단편적인 모습만으로 한 사람의 현재와 삶을 평가절하하는 것은 편협하다”며 영자를 옹호하고 나섰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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