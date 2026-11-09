‘첫 패배가 약이 됐다’ 고석현, 한층 강해진 모습으로 UFC 3승째

사진=UFC 제공

첫 패배의 아쉬움을 털어냈다. 한국인 파이터 고석현이 타격과 그래플링을 앞세워 옥타곤을 지배했다. 4개월 만에 승리를 추가하며 세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC에서 통산 3승째를 신고했다.

고석현은 지난 8일 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 코르테스 아코스타 vs 워커’ 언더카드 웰터급(77.1㎏) 경기에서 웰링턴 투르만(30·브라질)을 상대로 심판 전원일치 판정승(30-27, 30-27, 30-27)을 거뒀다. 지난 7월 장폴 레보스노야니에게 UFC 첫 패배를 당한 뒤 거둔 반등이다.

승리의 원동력은 공수의 조화였다. 고석현은 15분의 경기 시간 중 9분 이상을 유리한 포지션에서 상대를 제압했다. 유효타에서도 54-36으로 앞섰다. 세 라운드를 모두 가져갈 만큼 확실한 우위를 점했다.

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1라운드부터 주도권을 잡았다. 왼발 보디킥으로 공격을 시작한 고석현은 허벅다리 후리기로 투르만을 넘어뜨렸다. 이후 파운딩과 팔꿈치 공격을 퍼부으며 상대를 압박했다. 2라운드에서는 투르만의 거센 타격에 잠시 밀렸지만, 빈틈을 노린 테이크다운으로 흐름을 되찾았다. 마지막 3라운드에서도 경기 초반 상대를 쓰러뜨린 뒤 길로틴 초크 시도까지 침착하게 벗어나며 승리를 굳혔다.

고석현은 경기 후 “직전 경기를 조금 아쉽게 져서, 이번 경기를 꼭 이겨야겠다고 생각했다”며 “최고의 모습을 보여주기 위해 노력했다. 비록 피니시를 못 냈지만, 좋은 결과를 내서 기쁘다”고 웃었다.

사진=UFC 제공

이번 승부에서는 지난 패배를 통해 보완한 부분이 빛을 발했다. 고석현은 “(소속팀 하바스의) 이정원 관장님께서 ‘원래 모습으로 돌아가자. 우리가 잘했던 MMA 스타일을 더 발전시키자’라고 말씀하셨다”며 “레슬링만 사용하는 것이 아니라 타격과 레슬링을 종합적으로 활용하는 모습을 보여 주려고 했다”고 설명했다.

다음 목표도 정했다. 2013년부터 UFC에서 활약하며 통산 25승13패를 기록한 베테랑 닐 매그니(미국)다. 고석현은 “아직 내가 랭킹이 높진 않지만 예전부터 봐 왔던 매그니와 한번 싸워 보고 싶다”며 도전장을 던졌다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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