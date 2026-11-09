“바지 바짝 내린 새깅 패션”…‘49세’ 홍진경, 톱모델 클래스 여전

홍진경이 모델다운 패션 감각을 선보였다. 출처=홍진경 SNS

방송인 홍진경이 모델 출신다운 독보적인 패션 감각을 다시 한번 과시했다.

홍진경은 9일 자신의 소셜 네트워크 서비스(SNS)에 “#스타일웨어즈 #디즈니플러스”라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

홍진경이 모델다운 패션 감각을 선보였다. 출처=홍진경 SNS

공개된 사진 속 홍진경은 검은색 바디수트에 와이드 팬츠를 매치해 시크한 올블랙 스타일링을 선보였다. 특히 바지를 골반 아래로 내려 입는 ‘새깅(Sagging) 패션’을 특유의 비율과 감성으로 파격적으로 소화해 팬들의 이목을 사로잡았다.

홍진경이 모델다운 패션 감각을 선보였다. 출처=홍진경 SNS

홍진경이 모델다운 패션 감각을 선보였다. 출처=홍진경 SNS

함께 공개된 디즈니+ 오리지널 예능 ‘스타일 워즈’ 제작발표회 현장 사진 역시 화제를 모았다. 이날 이색적인 착장으로 등장한 홍진경은 자신의 의상을 두고 “타조 같다”라며 스스로를 재치 있게 표현했다.

한편, 1993년 제2회 SBS 슈퍼모델 선발대회(베스트 포즈상)를 통해 16세의 나이로 데뷔한 홍진경은 올해 49세의 나이에도 변함없는 패션 아이콘으로 활약 중이다. 지난 4월에는 MBC 예능 ‘소라와 진경’을 통해 1세대 톱모델 이소라와 함께 파리 패션위크 런웨이에 도전하며 클래스를 입증한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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