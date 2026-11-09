‘벌써 3관왕’ 휘문아카데미, 박세원 맹활약 앞세워 청춘양구 전국유소년야구대회 우승

경기 휘문아카데미유소년야구단 박세원이 ‘2026 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회’ 최우수선수상(MVP)을 수상했다. 박세원은 결승전에서 연타석 홈런을 터뜨리며 팀의 우승을 이끌었다. 사진=대한유소년야구연맹 제공

결승전서 홈런 두 방을 터뜨리고, 마지막에는 마운드에 올라 승리까지 지켰다. 박세원의 투타 활약을 앞세운 경기 휘문아카데미유소년야구단이 전국대회 정상에 오르며 올해 3관왕을 달성했다.

박영주 감독이 이끄는 휘문아카데미는 지난 8일 강원 양구에서 막을 내린 ‘2026 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회’ 유소년청룡(U-13) 결승에서 서울 송파구유소년야구단을 14-3으로 완파했다.

우승까지 가는 길은 순탄치만은 않았다. 조별리그를 3전 전승으로 통과했지만, 경기 과천시유소년야구단과의 준결승에서 먼저 5점을 내주며 위기를 맞았다. 그러나 3회 4점을 따라붙은 데 이어 4회 동점을 만들었고, 6회 4점을 추가해 9-5 역전승을 거뒀다.

결승에서는 박세원이 해결사로 나섰다. 1회 투런포로 기선을 제압한 그는 4-2로 앞선 3회 다시 스리런 홈런을 터뜨렸다. 휘문아카데미는 이 홈런을 포함해 3회에만 7점을 뽑아내며 승기를 굳혔다. 이후 5회 3점을 더했고, 박세원이 6회 마지막 수비를 무실점으로 마무리해 우승을 확정했다.

경기 휘문아카데미유소년야구단 선수단이 지난 8일 강원 양구에서 막을 내린 ‘2026 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회’ 유소년청룡(U-13) 부문에서 우승한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진=대한유소년야구연맹 제공

‘2026 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회’ 우수선수상을 받은 경기 휘문아카데미유소년야구단 김하일(왼쪽)과 서울 송파구유소년야구단 김시우. 사진=대한유소년야구연맹 제공

박세원은 이번 대회에서 타자로 13타수 4안타 9타점, 투수로 7이닝 2승 10탈삼진 평균자책점 3.86을 기록하며 최우수선수상(MVP)까지 거머쥐었다. 우수선수상은 팀 동료 김하일과 송파구유소년야구단 김시우에게 돌아갔다.

박세원은 “처음으로 우리 6학년이 유소년청룡 리그 우승을 하게 되어 많이 기쁘다. 혼자라면 절대 이루지 못했을 거지만 친구들과 함께 끝까지 포기하지 않고 최선을 다한 결과라 생각한다”고 소감을 밝혔다. 이어 “팀보다 위대한 선수는 없다라는 말을 명심하고 늘 제 역할을 다하는 선수가 되겠다”고 덧붙였다.

휘문아카데미는 이번 대회 꿈나무청룡 부문에서도 우승을 차지했다. 감독상을 받은 박영주 감독은 “야구는 혼자 잘한다고 이길 수 있는 스포츠가 아니라, 모든 팀원이 각자의 자리에서 최선을 다하고 서로를 믿고 의지해야 승리할 수 있는 스포츠라고 생각한다”며 “앞으로도 우승의 기쁨에 안주하지 않고 서로 믿고 의지하며 더욱 성장하는 팀이 되겠다”고 말했다.

한편 대한유소년야구연맹이 주관한 이번 대회에는 전국 111개 팀이 참가해 실력을 겨뤘다.

경기 휘문아카데미유소년야구단 박영주 감독이 ‘2026 제5회 청춘양구 전국유소년야구대회’ 감독상을 수상했다. 박 감독은 팀의 유소년청룡(U-13) 부문 우승을 이끌었다. 사진=대한유소년야구연맹 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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