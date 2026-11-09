[잠실 토크박스] ‘1순위와 7순위’ 문경은 KT 감독의 미소와 김상식 삼성 감독의 아쉬움

사진=KBL 제공

엇갈린 운명, 프로농구 KT와 삼성의 표정이 극명하게 갈렸다.

KT와 삼성은 9일 잠실학생체육관에서 2026~2027 KCC 프로농구 2라운드 맞대결을 치른다. 경기에 앞서 화두는 2026 신인 드래프트 지명권 순위였다. 경기 전 만난 양 팀 사령탑의 표정은 극명하게 엇갈렸다. 1순위를 차지한 문경은 KT 감독은 웃었고, 7순위를 배정받은 김상식 삼성 감독은 아쉬워했다.

순위 추첨은 1~4순위를 결정하는 1차 추첨과 5~8순위를 정하는 2차 추첨으로 나뉜다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승을 차지한 KCC와 준우승 소노는 각각 10, 9순위에 배정된다. 1차 추첨에서 지난 시즌 6강 플레이오프(PO)에서 탈락한 KT, 현대모비스, 한국가스공사, 삼성에게 20% 확률이 주어졌다. 6강 PO에서 탈락한 DB와 SK가 각 7%, 4강 PO에서 탈락한 LG와 정관장은 3%를 배정받았다.

사진=KBL 제공

KT가 1순위 지명권을 챙긴 건 3년 만이다. 문 감독은 “오세근, 김주성 이런 급은 아니지만 4~5번까지 팀에 보탬이 되는 선수들이다. 선발로 넣을 수도 있다. 우리는 올 시즌에 필요한 부분을 고민한 뒤 선택할 예정”이라며 “미래를 보면 가드인데 (강)성욱이 있다. 볼핸들러 수비나 1, 4쿼터에 하윤기가 없을 때 막을 수 있는 선수가 필요하다”고 말했다.

사진=KBL 제공

삼성의 아쉬움은 짙다. 이번 비시즌 전력을 보강하지 못했다. 김 감독은 “코치들이랑 같이 모여서 봤다. 사실 기대는 좀 있었다. 우리가 보강이 안 됐으니, 드래프트로라도 보강되면 좋겠다 싶었다. 하지만 어쩌겠나”라며 “우리는 모든 포지션이 다 필요하다. 코치들과 전력분석, 스카우터와 같이 고민해서 맞는 선수를 뽑겠다”고 전했다.

한편 이날 2순위는 현대모비스, 3순위는 SK, 4순위는 정관장이 차지했다. 5순위는 한국가스공사, 6순위는 DB가 챙겼다. 8순위는 LG에게 배정됐다.

잠실=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]