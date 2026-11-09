“어려 보이고 싶어서 잘랐어요”…정가은, 뱅 헤어 변신에 ‘동안 미모’ 폭발

정가은이 새로운 헤어스타일을 선보였다. 출처=정가은 SNS

배우 겸 방송인 정가은이 한층 상큼해진 헤어스타일과 스타일리시한 패션 감각을 자랑했다.

정가은은 지난 8일 자신의 인스타그램에 “어려 보이고 싶어 일단 잘라봤습니다”라는 글과 함께 유튜브 촬영 현장에서 찍은 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 정가은은 시스루 뱅 스타일의 앞머리로 연출한 동안 미모와 함께 우아하면서도 유쾌한 매력을 발산했다.

정가은이 새로운 헤어스타일을 선보였다. 출처=정가은 SNS

정가은이 새로운 헤어스타일을 선보였다. 출처=정가은 SNS

특히 시선을 사로잡은 것은 그녀의 감각적인 스타일링이다. 정가은은 딥 블루 톤의 생지 데님 재킷과 와이드 팬츠 셋업을 완벽하게 소화했다. 상의는 어깨 라인을 시원하게 드러낸 오프숄더 디자인에 큼직한 카라 깃과 전면 지퍼, 스티치 라인 포인트로 입체적인 실루엣을 강조했다. 여기에 허리 라인의 랩 디테일과 세련된 와이드 핏 팬츠를 매치해 유니크한 매력을 더했다.

정가은이 새로운 헤어스타일을 선보였다. 출처=정가은 SNS

정가은이 새로운 헤어스타일을 선보였다. 출처=정가은 SNS

사진 속 정가은은 망원경을 든 채 사다리에 오르거나 재치 있는 포즈를 취하는 등 특유의 유쾌한 에너지를 발산하며 촬영장 분위기를 밝게 이끌었다.

한편, 정가은은 지난 2016년 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있으나 2018년 이혼했다. 현재는 싱글맘으로서 활발한 방송 활동과 함께 홀로 딸을 양육하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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