17만6천원 VIP석인데 스크린도 안 보여…악뮤 강릉 콘서트 ‘시야 논란’

악동뮤지션 강릉 콘서트 현장 사진. SNS=온라인 소셜미디어 캡처

남매 듀오 ‘악뮤(AKMU)’의 전국투어 콘서트 강릉 공연에서 객석 시야 확보를 둘러싼 관객들의 불만이 분출하며 논란이 일고 있다.

9일 가요계에 따르면 악뮤는 지난 7일 강릉 올림픽파크 강릉 스피드스케이팅 경기장에서 전국투어 콘서트 ‘소문의 낙원’ 공연을 개최했다.

이번 공연은 멤버 이찬혁이 연출 전반을 직접 감독하며 기획 단계부터 화제를 모았다. 최근 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’을 통해 공개됐듯, 기존의 일자형 무대 대신 360도 도넛 형태의 파격적인 무대 구조를 도입하고 소품 제작까지 직접 참여하는 등 공을 들였다.

그러나 공연 직후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 “무대가 제대로 보이지 않아 공연을 정상적으로 관람할 수 없었다”는 관객들의 후기가 잇따랐다.

특히 최고가 티켓인 VIP석(17만6000원)을 구매한 일부 관객들은 무대 본판은 물론, 관람 보조용 스크린조차 시야에 들어오지 않는 구역에 배치됐다며 강하게 항의했다. 한 관객은 “시야 확보를 위해 자리를 이동하려 했으나 현장 스태프의 제지로 제자리에 묶였고, 결국 공연 도중 퇴장했다”고 주장했다.

연출적 시도는 신선했으나, 대형 경기장 특성과 관객 시야각을 충분히 고려하지 못한 무대 설계 및 현장 대응 역량 부족이 논란의 원인으로 지적된다.

한편 악뮤의 이번 전국투어는 오는 21일부터 대구, 대전, 부산, 광주 등 주요 도시로 이어질 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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