블랙래빗투어, 일본 홋카이도 관광청 공식 초청 ‘프리미엄 팸투어’ 성료… 신규 관광 콘텐츠 발굴

프라이빗투어 전문 여행사 블랙래빗투어가 일본 홋카이도 관광청의 공식 초청을 받아 프리미엄 팸투어에 참가해 현지 고부가가치 관광 콘텐츠 답사를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 팸투어는 국내 수많은 여행사 중 프리미엄 프라이빗 투어 역량을 높이 평가받은 전문 여행사 3사만이 엄선되어 초청받은 자리로 의미를 더했다. 특히 국내 대형 여행사의 프리미엄 브랜드와 고품격 맞춤여행 분야에서 독보적인 전문성을 갖춘 여행사들이 함께 참여해 눈길을 끌었다.

블랙래빗투어 참가단은 이번 일정을 통해 이와나이, 오비히로, 오타루 등 홋카이도 내 주요 지역을 구석구석 방문하며 최상급 프리미엄 숙박시설과 차별화된 현지 관광 콘텐츠를 직접 체험하고 검증했다.

가장 주목할 성과는 한국 여행사 최초로 이와나이 리조트를 공식 방문한 것이다. 국내 여행업계에 아직 널리 알려지지 않은 신규 여행지를 선제적으로 답사함에 따라, 향후 블랙래빗투어만의 독창적이고 차별화된 프리미엄 여행 상품으로 발전시킬 수 있는 강력한 기반을 다졌다.

현지 업계와의 긴밀한 네트워크 구축도 이뤄졌다. 홋카이도 관광청 주요 담당자를 비롯해 현지 랜드사, 도내 유수의 호텔 및 료칸 관계자 등 현지 관광업계 핵심 인사들과 직접 교류하며 깊이 있는 전문성과 노하우를 상호 공유했다.

블랙래빗투어 관계자는 “이번 공식 초청 팸투어는 프라이빗투어 전문 여행사로서 당사의 차별화된 경쟁력을 대외적으로 인정받은 계기”라며 “철저한 현장 답사와 현지 관광기관과의 지속적인 협력 네트워크를 바탕으로, 까다로운 고객의 취향과 기대를 완벽히 충족하는 고품격 맞춤 여행 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 포부를 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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