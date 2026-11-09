다영, 핫팬츠 위 가죽 채프스…‘KGMA 2관왕’ 빛낸 독보적 착장

다영이 힙하고 파격적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

가수 다영이 파격적이고 힙한 스타일링으로 단숨에 시선을 사로잡았다.

다영은 9일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 문구 없이 근황을 담은 복수의 사진을 게재했다.

다영이 힙하고 파격적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

다영이 힙하고 파격적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

공개된 사진 속 다영은 독보적인 패션 감각과 콘셉트 소화력을 유감없이 발휘했다. 빈티지한 디스트로이드 디테일의 화이트 크롭 탑으로 슬림한 허리 라인을 드러낸 그는 굵직한 십자가 펜던트 체인 목걸이와 과감한 퍼플 롱 네일로 펑키한 포인트를 살렸다.

다영이 힙하고 파격적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

다영이 힙하고 파격적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

다영이 힙하고 파격적인 패션을 선보였다. 출처=다영 SNS

특히 숏 데님 팬츠 위에 허벅지 라인이 노출되는 빈티지 워싱의 가죽 채프스(Chaps) 팬츠를 레이어드해 파격적이면서도 스타일리시한 연출을 선보였다. 여기에 알파벳 ‘D’ 로고가 각인된 와이드 챙의 카우보이 햇을 매치, 감각적인 서부 콘셉트를 완성해 냈다.

수상의 기쁨을 담은 트로피를 손에 쥔 채 선보인 당당한 포즈와 에너제틱한 표정 역시 특유의 와일드한 매력을 극대화했다.

한편, 다영은 최근 개최된 ‘2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2026 KGMA)’에서 베스트 솔로상과 스타일 아이콘상을 석권하며 2관왕의 영예를 안았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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