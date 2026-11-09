대음협, NYT '뉴진스 계약' 보도에 유감…"K-팝 고유 인큐베이팅 시스템 왜곡 말아야"

사단법인 한국대중음악산업협회(대음협·회장 우승현)가 미국 유력 일간지 뉴욕타임스(NYT)의 K-팝 전속계약 관련 보도에 대해 깊은 우려와 유감을 표명했다.

대음협은 9일 공식 입장문을 내고 "이번 보도는 대한민국 법률과 제도적 규율 아래 이뤄지는 계약의 적법성과 정당성을 충분히 고려하지 않았다"며 "K-팝이 글로벌 산업으로 성장하는 데 기여해 온 고유의 인큐베이팅 시스템의 특성과 가치를 간과한 일면적이고 치우친 평가"라고 밝혔다.

뉴진스. 어도어 제공

협회는 오늘날 K-팝 산업이 '대중문화예술 표준계약서'와 '대중문화예술산업발전법'이라는 제도적 기틀 위에서 발전해 왔음을 짚었다.

대음협은 "제작사의 정당한 투자 권리와 아티스트의 권익 보호는 대립하는 가치가 아니다"라며 "하이브를 비롯한 주요 기업들은 국가표준 청소년 부속합의서를 체결해 인격권·수면권·교육권·휴식권을 보장하고 청소년 보호책임자를 지정하는 등 자정 노력을 지속해 왔다"고 강조했다.

특히 서구적 시선으로 K-팝 육성 시스템을 '억압적 통제'로 폄훼하는 시각을 경계했다. 대음협은 "사내 전문 의료진을 배치할 정도의 다각도 케어 프로그램과 선투자 시스템은 한국만의 독창적인 산업 생태계"라며 "특정 개별 계약을 둘러싼 논란을 산업 전반의 구조적 문제로 확대 해석해선 안 된다"고 지적했다.

법적 분쟁 과정에서 비밀유지의무가 있는 계약 문서가 해외 언론에 유출된 정황에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 대음협은 "소송 자료가 외신을 통해 공개되고 일방적인 여론전의 도구로 쓰이는 상황에 깊은 우려를 표한다"며 "산업 전체의 신뢰와 위상을 훼손하는 부적절한 행위에 단호히 대응하겠다"고 덧붙였다.

앞서 NYT는 그룹 '뉴진스' 멤버들이 미성년 시절 체결한 전속계약서를 입수했다며 표준계약서상 미성년자 보호 조항 누락 및 위약벌 조항 등을 보도했다. 이에 하이브·어도어 측은 "민희진 전 어도어 대표가 계약의 주체였으며 청소년 부속합의서를 통해 권익을 보장했고 법원 역시 적법성을 인정한 사안"이라고 즉각 반박했다. 반면 민 전 대표 측은 "하이브 법무팀이 계약 초안 작성과 수정을 주도했다"고 맞서며 공방을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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