하이시간, 알테스와 협업해 고객 감사 이벤트 진행

사진=하이시간

국내 명품시계 거래 전문기업 한국시계거래소 하이시간이 프리미엄 모피 브랜드 알테스와 손잡고 명품시계 구매 고객을 대상으로 감사 이벤트를 전개한다고 10일 밝혔다.

하이시간에 따르면 이번 이벤트는 오는 11월 12일부터 전국 하이시간 직영 매장에서 진행된다. 현금 또는 계좌이체로 2000만 원 이상의 시계를 구매한 고객에게 알테스의 프리미엄 세이블 퍼 키링(19만 원 상당)과 알테스 상품권(10만 원)을 함께 증정한다.

이번 협업은 명품시계와 프리미엄 모피 분야에서 전문성을 쌓아온 두 브랜드가 고객 경험을 확대하고 상호 시너지를 창출하기 위해 마련됐다. 하이시간은 이번 이벤트를 통해 명품시계 구매 고객에게 고급 모피 소재를 경험할 기회를 제공하고 다양한 프리미엄 모피 제품에 대한 관심을 높인다는 계획이다.

이벤트 사은품으로 제공되는 알테스 세이블 퍼 키링은 고급 모피 소재인 러시안 소볼(SOBOL) 세이블을 사용한 프리미엄 액세서리다. 세이블 특유의 풍성하고 부드러운 털과 은은한 광택이 특징으로 가방 등 다양한 패션 아이템에 활용할 수 있다. 전용 벨벳 더스트 파우치와 기프트 박스도 함께 제공된다.

알테스는 밍크, 세이블, 친칠라 등 고급 모피를 전문으로 취급하는 프리미엄 퍼 브랜드다. 서울 압구정에 쇼룸을 운영하며 엄선된 소재와 디자인을 바탕으로 코트, 재킷, 베스트 등 다양한 제품을 선보이고 있다. 특히 러시안 세이블을 활용한 제품군을 통해 고급 모피 특유의 소재감과 현대적인 디자인을 결합한 제품을 선보이고 있다.

한국시계거래소 하이시간은 롤렉스, 파텍필립, 까르띠에 등 글로벌 명품시계 브랜드의 제품을 전문적으로 거래하는 기업이다. 서울 압구정, 경기 판교, 대구 수성, 부산 마린시티 등 전국 주요 도시에 직영 매장을 운영하고 있다. 자체 시세 정보와 전문 감정 시스템을 기반으로 연간 4000건 이상의 거래를 진행하며 명품시계 거래 서비스를 제공하고 있다.

이와 함께 강남 서비스센터를 통해 오버홀, 폴리싱, 무브먼트 수리 등 전문적인 시계 관리 서비스를 제공하고 있다. 명품시계 구매와 판매부터 사후 관리까지 아우르는 종합 명품시계 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다.

하이시간 지성식 대표는 “명품시계를 구매하는 고객들에게는 시계의 가치만큼이나 구매 과정에서 느끼는 만족감도 중요하다”며 “이번 알테스와의 협업은 하이시간을 믿고 찾아주시는 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련했다. 앞으로도 고객들이 시계를 구매하는 순간을 더욱 특별하게 기억할 수 있도록 다양한 혜택과 서비스를 선보이겠다”고 전했다.

한편 이번 고객 감사 이벤트는 준비된 사은품이 소진될 때까지 진행된다. 자세한 내용은 하이시간 공식 홈페이지와 전국 직영 매장에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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