한국플레이웰니스협회, ‘2026 전국어린이몰키대회 부산대회’ 개최…“수학이 스포츠가 되다”

사진=한국플레이웰니스협회

사단법인 한국플레이웰니스협회(협회장 이지연)가 주관하고 전국미래교육연구협회(협회장 조하나)가 주최, 주식회사 행복한바오밥(대표 이근정·최은희)이 후원하는 ‘2026 전국어린이몰키대회 부산대회’가 지난 1일 부산 동일중앙초등학교 운동장에서 성황리에 개최됐다고 9일 밝혔다.

이번 대회에는 부산 지역 초등학생 16개 팀(총 64명)의 선수를 비롯해 인솔 교사, 학부모 등 약 100여 명이 참여했다. 한국플레이웰니스협회가 처음으로 주관한 이번 어린이 몰키 대회는 신체 활동과 수학적 연산, 협동심을 결합한 새로운 교육 스포츠의 가능성을 보여줬다.

핀란드 전통 나무막대 던지기 게임에서 유래한 몰키(Mölkky)는 1부터 12까지의 숫자가 적힌 나무 핀(스키틀)을 정해진 거리에서 몰키(투구봉)로 맞춰 정확히 50점을 달성하는 스포츠다. 단순한 규칙 속에서도 매 순간 획득 점수를 계산하고 핀의 배치를 고려한 전략을 세워야 하므로 어린이들의 신체 발달은 물론 수학적 사고력, 순간 판단력, 그리고 팀원 간의 협동심을 자연스럽게 키워준다.

경기는 4인 1팀으로 구성된 16개 팀이 4개 조로 나뉘어 예선 조별 리그를 치른 뒤 각 조 1위 팀이 결선 토너먼트에 진출하는 방식으로 진행됐다. 참가 어린이들은 매 경기 치열한 전략 싸움을 벌이면서도 상대를 존중하고 승패를 넘어선 스포츠맨십을 보여주었다.

이번 대회는 흥미진진한 접전 끝에 부산 동일중앙초등학교 6학년 학생들로 구성된 ‘몰키져스’팀이 영예의 우승을 차지했다. 우승을 이끈 ‘몰키져스’팀 학생들은 경기 후 기쁨을 감추지 못했다. 팀원들은 “처음에는 우승까지 할 수 있을지 몰랐는데, 환상적인 팀워크와 운이 따라준 덕분에 다 같이 끝까지 열심히 해서 값진 우승을 거둘 수 있었다”며 “함께 노력해 준 우리 팀 몰키져스가 정말 자랑스럽고 몰키의 진짜 매력을 느낄 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

아이들을 지도하고 경기를 함께한 김선아 교사는 “몰키 챔피언십 부산 대회에서 우리 몰키져스의 값진 우승을 함께할 수 있어 참으로 행복했다”며, “무엇보다 경기 끝까지 포기하지 않고 최선을 다해 준 모든 아이들이 대견하고 자랑스럽다. 앞으로도 몰키가 학교 현장에서 더욱 활성화되어 많은 아이들이 함께 즐길 수 있으면 좋겠다”고 메시지를 전했다.

한국플레이웰니스협회 관계자는 “몰키는 몸을 움직이는 신체적 즐거움에 수학적 사고와 전략, 그리고 동료 간 협력의 경험을 더한 유니버설 스포츠”라며, “이번 부산 대회를 시작으로 학교 현장과 지역사회에서 어린이들이 일상적으로 즐길 수 있는 건강한 놀이·스포츠 문화를 지속적으로 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

협회는 앞으로도 초등학교 방과후 학교 및 늘봄학교 프로그램과 연계한 표준 몰키 교육 모델을 개발·보급하고 공인 지도사 및 심판 양성과 지역별 순회 대회를 확대 개최하여 어린이부터 어르신까지 온 세대가 함께 즐기는 ‘플레이웰니스(Play-Wellness)’ 문화를 전국적으로 뿌리내릴 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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