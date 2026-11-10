송지오, 패션 브랜드 에곤랩과 첫 협업 컬렉션 선봬

사진=송지오

한국을 대표하는 디자이너 패션 하우스 송지오(SONGZIO)가 프랑스 파리 기반의 아방가르드 패션 브랜드 에곤랩(EGONLAB)과 첫 협업 컬렉션을 공개한다고 10일 밝혔다.

송지오와 에곤랩은 오는 11월 13일 금요일, 협업 컬렉션 ‘THE ART OF DARK POETRY’를 공식 론칭한다. 이에 앞서 11월 11일 수요일에는 서울 도산에 위치한 송지오 플래그십 스토어이자 아트 스페이스인 ‘갤러리 느와(GALERIE NOIR)’에서 론칭 기념 행사를 개최한다. 이번 행사에는 송지오의 앰버서더인 에이티즈(ATEEZ) 성화와 배우 최희진이 참석해 컬렉션의 시작을 함께할 예정이다.

‘THE ART OF DARK POETRY’는 현실과 이상이 교차하는 순간 그 안에서 자신의 내면을 탐색하는 예술가의 모습을 담아낸다. 창작에 대한 열망과 현실사이에서 끊임없이 고뇌하는 창작자의 심리를 컬렉션의 서사로 풀어내며 어둠을 새로운 창조를 위한 출발점으로 바라본다. 두 브랜드는 이러한 시선을 바탕으로 각자의 예술적 세계관을 공유하고 창작의 본질을 향한 공통된 탐구를 하나의 컬렉션으로 구현한다.

컬렉션은 프랑스 정복의 구조와 상징적 요소를 출발점으로 삼아 송지오와 에곤랩의 독창적인 조형 언어로 재구성된다. 장교 코트와 재킷에서 착안한 실루엣에 과감한 비례와 입체적인 구조를 더하고 브레이드와 스트링 등 군복 특유의 장식적 디테일을 새로운 방식으로 활용한다. 권위와 규율을 상징하던 요소들은 개인의 신념과 정체성을 드러내는 표현으로 전환되며 정형화된 질서에서 벗어나 자신만의 창작 세계를 구축하는 예술가의 태도를 반영한다. 이를 통해 두 브랜드는 전통적인 의복의 형식에서 벗어나 새로운 의미를 부여하고 고유한 미학이 교차하는 디자인을 선보인다.

이번 협업 컬렉션은 남성과 여성 라인으로 동시 출시되며 코트와 재킷, 니트, 셔츠, 팬츠 등 다양한 아이템으로 구성된다. 각 아이템은 정교한 장식과 구조적인 실루엣을 통해 두 브랜드의 아방가르드한 디자인 미학을 드러낸다. 소재와 형태, 디테일의 조화를 바탕으로 완성도 높은 테일러링과 고급스러운 감도를 제안하며, 컬렉션의 예술적 서사를 의복 전반으로 확장한다.

에곤랩(EGONLAB)은 2019년 플로랑탱 글레마렉(Florentin Glémarec)과 케빈 놈페익스(Kevin Nompeix)가 설립한 프랑스 파리 기반의 패션 하우스다. 전통적인 테일러링을 대담한 실루엣과 실험적인 디자인으로 재해석하며, ANDAM 패션 어워즈 파이널리스트에 선정되는 등 국제적인 주목을 받아왔다. 남성과 여성, 고전과 실험의 경계를 자유롭게 넘나드는 디자인을 통해 패션을 개인의 정체성과 자유를 표현하는 매체로 확장해 왔다. 이번 협업에서 에곤랩은 송지오와 함께 ‘THE ART OF DARK POETRY’를 탐구하며 두 브랜드의 서로 다른 미학을 하나의 컬렉션으로 연결한다.

1993년 서울에서 시작한 송지오는 파리와 서울을 중심으로 독창적인 디자인과 예술적 세계관을 전개해 온 글로벌 디자이너 패션 하우스다. 30년 이상 파리 패션위크 공식 일정에 참여하며 국제적인 입지를 다져왔으며 파리 마레 지구의 플래그십 스토어에 이어 2027년 뉴욕 진출을 추진하는 등 글로벌 시장에서 활동 영역을 넓히고 있다. 패션을 넘어 예술과 공간으로 이어지는 브랜드의 행보 속에서 이번 에곤랩과의 협업은 두 브랜드의 창의적인 관점을 교차시키는 새로운 시도로, 송지오가 지속적으로 탐구해 온 패션과 예술의 관계를 한층 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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