'유유자적 사(史)적인'국제전...22일까지 동구문화플랫폼에서

부산판화가협회가 주최·주관하는 《2026 글로컬 프로젝트 #3, 유유자적 사(史)적인》이 오는 22일까지 동구문화플랫폼(옛 부산진역)에서 열린다. 서유정 전시감독이 기획한 이번 전시는 한국을 포함한 11개국 작가 69명이 참여하는 장소특화형 국제전으로, 판화를 중심으로 회화·설치·영상·사운드·사진 등 다양한 시각예술 장르를 선보인다.

조민지, Episode, Acrylic, pen, & ink on canvas, 162x650cm, 2022-2025

Aurelija Bulaukaitė, Untitled, Oil on canvas, 100×110cm, 2024

윤여걸, 유세차~, Woodcut & Relief print on Hanji, each 80x40cm 108pieces, 2020-24

예경희, Choo-Choo !!, Collagraph, 50x40cm, 2026

올해로 세 번째를 맞은 글로컬 프로젝트는 부산 원도심의 근대 산업유산과 도시 기억이 축적된 공간에 주목한다. 철도와 항만, 노동과 이주를 통해 형성된 도시의 역사적 경험을 동시대 예술의 언어로 해석하고, 지역의 장소를 예술적 사유와 공공의 기억이 교차하는 장으로 확장한다. 옛 부산진역을 배경으로 도시의 변화 속에서 충분히 기록되지 못한 개인의 삶과 일상적 몸짓, 장소에 남은 물질적 흔적을 살핀다. 거대한 역사적 사건뿐 아니라 기다림과 반복, 이동과 머묾처럼 일상에 스며든 경험을 통해 부산의 시간을 다시 읽는다.

서유정-2026, 이 사람이 내리는 곳에서 따라 내리지 말 것, Acrylic on panel, 70x140cm, 2026

서상환, The Visitation of Mary to Elizabeth, Woodcut, 37.1x48cm, 1990-1993

애니 이주연, Reborn or Escape from ?, Paper Sculpture, 가변사이즈 (each 10×18×25cm), 2008

-천진규, Time-Image of Space, Plywoodgraph on paper, 360x80cm, 2019

-Regina Bode, Fragments of Memories, Monoprint, Chine collee, mixed media mounted on wood, 54cm×73cm, 2026

-김현희, In Between, Mixed media on canvas, each 42x60cm, 2026

-Sandra Strēle, EXHIBITIONS THAT NEVER HAPPENED, Mixed media, 50×70cm, 2019

전시 제목의 ‘유유자적’은 장소에 천천히 머물며 서로 다른 시간의 층위를 살피는 관찰의 태도를 뜻한다. ‘사(史)적인’은 공적인 역사와 사적인 기억이 교차하는 지점을 가리킨다. 무엇이 기록되고 무엇이 사라지는지, 남겨진 흔적이 오늘날 어떻게 해석되는지를 묻는다.

전시는 시간·몸·기억을 연결하는 세 가지 시선으로 구성된다. ‘유유히, 머무는 시간’은 기다림과 물질의 변화에 축적된 시간을 살핀다. ‘묵묵히, 새겨진 몸짓’은 노동의 리듬과 반복되는 행위에 담긴 몸의 경험을 탐색한다. ‘아득히, 이어진 기억’은 이동과 경계, 단절된 이야기와 침묵 속에 남은 기억의 잔향에 주목한다. 세 주제는 서로 겹치고 연결되며 도시의 시간을 바라보는 다양한 관점을 제시한다.

Arnolds Andersons, Nocturnal Secrets, Oil stick and acrylic on canvas, 40×40cm, 2024

Ieva Trinkūnaitė, ŠĖLSMAS, Lithography, 77x96cm, 2019

이용훈, Seven El Biz, Woodcut, 150x200cm, 2026

정철규, 서성거리는 노크, Colored pencil drawing on Oxford fabric, each 121x330cm, 2024

김지오, Playing with the Eyes, Dimensions variable, site-specific Multimedia Installation, 2026

특히 접촉과 압력, 흔적과 전이, 반복과 차이라는 판화 고유의 특성을 현대미술의 다양한 매체와 연결하며 표현의 가능성을 확장한다. 옛 역사의 건축적 요소와 세월이 남긴 표면, 공간의 빛과 소리도 작품을 읽는 조건이 된다. 관람객은 공간을 이동하고 작품 앞에 머무는 과정에서 장소에 중첩된 시간을 감각하게 된다.

국내외 작가들의 작품은 각자의 문화적 배경과 고유한 맥락을 유지하면서 부산이라는 장소와 새로운 관계를 맺는다. 서로 다른 지역에서 건너온 이미지와 이야기는 개인의 경험과 도시의 역사를 함께 바라볼 계기를 마련한다.

전시 기간 중 주말에는 무료 시민체험 판화 워크숍과 문화해설 도보투어, 도슨트 전시해설 프로그램도 진행된다. 전시 경험을 주변의 거리와 생활공간으로 이어가며, 관람객이 자신의 기억과 경험을 통해 장소의 의미를 새롭게 발견할 수 있도록 구성했다.

-강금주, Memories of Ami-dong, Printmaking collage & Pencil drawing, 114.5x85cm, 2026

-홍익종, Railway Infrastructure, Woodcut, 100x65cm, 2026

-이언정, 도시 N_매화_a, Woodcut & Monotype, 70x50cm, 2026

이창운, one way trip, stainlesssteel, motor, steelwire, 100x76x84cm, 2023

정진경, 하고 싶은 말이 있니, Silkscreen on paper, 42x30cm, 2025

이번 전시는 2026년 부산문화재단 우수예술지원사업의 지원을 받아 진행된다. 관람료는 무료이며, 관람시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 매주 월요일은 휴관한다.

정만영, 순환하는 소리_2026, 앰프, 스피커, 컴퓨터 외 혼합재료, 534×110×125cm, 2026

Du Juanguo, Historical Memory-Land of Splendid Rivers and Mountains, Woodcut, 120x70cm, 2020

박태홍, 아버지 아버지, Charred cedar & pickaxe Installation, 60x150cm, 2026

참여작가 해외 작가 19명 Anna Bondarenko 안나 본다렌코 (Russia) Arnolds Andersons 아놀즈 앤더슨 (Lithuania) Aurelija Bulaukaitė 아우렐리야 불라우카이테 (Lithuania) Cheng Jiahong 청지아홍 (China) Danielle Rochecouste 다니엘 로슈쿠스트 (Australia) Du Jianguo 두건구 (China) Eglė Norkutė 에글레 노르쿠테 (Lithuania) Eliza Frensley 일라이자 프렌즐리 (USA) Ieva Trinkūnaitė 예바 트린쿠나이테 (Lithuania) Katrīna Ķepule 카트리나 케풀레 (Latvia) Kobayashi Keisei 고바야시 게이세이 (Japan) Mineo Goto 미네오 고토 (Japan) Monika Plentauskaitė 모니카 플렌타우스카이테 (Netherlands) Oyama Tadashi 오야마 다다시 (Japan) R. Balasubramanian R. 발라수브라마니안 (India) Regina Bode 레기나 보데 (Germany) Sandra Strēle 산드라 스트렐레 (Latvia) Takagaki Hidemitsu 다카가키 히데미쓰 (Japan) Tang Guangpu 탕쾅푸 (China) 국내 작가 50명 강금주, 곽태임, 김다희, 김상구, 김서울, 김정희, 김지오, 김지은, 김현희, 김효, 김희진, 문현경, 박동채, 박영근, 박인숙, 박정선, 박정원, 박태홍, 배남경, 서상환, 서승연, 서유정, 신상용, 애니 이주연, 예경희, 윤병미, 윤여걸, 이언정, 이용훈, 이원숙, 이창운, 이현숙, 이희주, 전보미, 정만영, 정진경, 정철교, 정철규, 조민지, 조상은, 조수민, 차동수, 천진규, 최원석, 탁경아, 한성희, 허유경, 허태명, 홍승혜, 홍익종

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]