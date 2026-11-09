조인성은 어떻게 한 해에 청룡 주·조연상 후보에 동시에 올랐나

배우 조인성이 서로 다른 세 편의 영화로 2026년을 채웠다. 류승완 감독의 휴민트, 나홍진 감독의 호프, 이창동 감독의 가능한 사랑까지 작품마다 전혀 다른 인물을 연기했고, 그 결과는 시상식 성과로도 이어졌다.

조인성은 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상에서 호프로 남우주연상을 받았다. 오는 25일 열리는 제47회 청룡영화상에서는 호프로 남우주연상, 가능한 사랑으로 남우조연상 후보에 동시에 이름을 올렸다. 한 해 두 작품으로 주·조연상 후보에 모두 오른 셈이다.

올해 첫 작품은 류승완 감독의 첩보 액션 영화 휴민트였다.

조인성은 남북을 둘러싼 첩보전의 중심에 선 조 과장을 연기했다. 강도 높은 액션을 소화하는 동시에 상대의 의도를 읽고 움직이는 인물의 긴장감을 표현했다. 모가디슈(2021), 밀수(2023)에 이어 류승완 감독과 세 번째로 호흡을 맞춘 작품이었다.

이어 나홍진 감독의 호프에서는 분위기를 완전히 바꿨다.

조인성이 맡은 성기는 고립된 마을에서 정체를 알 수 없는 존재와 사건을 맞닥뜨리는 인물이다. 상황이 걷잡을 수 없이 번지는 과정에서 공포와 혼란, 살아남아야 한다는 절박함을 드러냈다.

이 작품은 조인성에게 올해 첫 연기상을 안겼다. 그는 제46회 한국영화평론가협회상에서 남우주연상을 수상했다. 호프는 감독상과 촬영상까지 받으며 3관왕에 올랐다.

세 번째 작품은 이창동 감독의 가능한 사랑이다.

지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 가능한 사랑에서 조인성은 다큐멘터리 감독 예지(조여정)의 남편 상우를 맡았다. 해고 노동자 호석(설경구)과 대비되는 경제적 기득권층의 인물로, 앞선 두 작품과 달리 큰 액션이나 극적인 감정 분출이 없는 역할이다.

상우는 겉으로는 친절하고 여유로워 보이지만 무심하게 던지는 말과 행동에서 다른 사람과의 거리감이 드러나는 인물이다. 조인성은 표정과 말투를 크게 흔들지 않는 방식으로 상우의 성격을 보여줬다.

같은 해 세 작품을 내놓았지만 캐릭터는 겹치지 않았다. 휴민트에서는 첩보 액션의 중심에 선 인물을, 호프에서는 극한의 상황에 몰린 인물을, 가능한 사랑에서는 일상적인 태도와 대사 속에 성격이 드러나는 인물을 연기했다.

이 같은 변화는 청룡영화상 후보에서도 확인됐다. 조인성은 호프로 남우주연상 후보에, 가능한 사랑으로 남우조연상 후보에 올랐다. 호프는 올해 청룡영화상에서 최우수작품상과 감독상 등 10개 부문 후보에 이름을 올렸다.

액션과 장르물에서 강점을 보여온 조인성은 올해 세 감독을 만나 연기의 폭을 넓혔다. 류승완 감독과는 세 번째 호흡을 맞췄고, 나홍진과 이창동 감독의 작품에서는 이전과 다른 결의 인물을 꺼내 들었다.

세 작품으로 한 해를 채운 데 이어 영평상 남우주연상을 거머쥔 조인성이 청룡영화상에서는 어떤 결과를 받아들지도 관심이 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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