‘천만다행’ 강습타구에 눈 맞은 권동진, 수술 피했다… KT “1~2주 경과 관찰”

사진=KT 위즈 제공

한국시리즈(KS·7전4선승제) 도중 타구에 오른쪽 눈을 맞은 KT 내야수 권동진(28)이 수술 없이 회복 경과를 지켜보게 됐다.

KT는 9일 “권동진이 이날 오후 재진료를 받은 결과, 특히 안와골절에 대한 부분은 눈에 지장 없어 별도 수술이 필요 없다는 소견을 받았다”고 밝혔다.

검진 결과, 오른쪽 안구에 피가 고여 있어 약 1~2주간 출혈이 가라앉는 경과를 관찰한 뒤 추후 치료 계획을 세울 예정이다.

경기 중 모두를 얼어붙게 한 아찔한 장면이 나왔다. 권동진은 지난 8일 대구 삼성 라이온즈파크서 열린 삼성과의 2026 신한 SOL KBO KS 5차전 도중 타구에 오른쪽 눈을 맞아 병원으로 이송됐다. 당시 첫 검사에서도 응급 수술은 필요하지 않다는 진단을 받았다.

구단 관계자에 따르면 공에 맞았지만 실금이 간 정도로 미세해 자연 치유가 가능한 수준이라는 소견도 함께 받았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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