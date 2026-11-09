“부품·공임 인상에도 추가비 NO” 한성모터스, 벤츠 고객 AS 혜택 강화

. 한성모터스 제공

메르세데스-벤츠 공식 파트너사 한성모터스는 자체 차량 관리 상품인 ‘한성 메인터넌스 패키지(Hansung Maintenance Package)’와 메르세데스-벤츠 140주년 기념 ‘웰컴 홈 캠페인(Welcome Home Campaign)’을 통해 차량 유지관리 부담을 줄이고 AS 서비스 혜택을 강화한다고 9일 밝혔다.

한성모터스가 운영하는 ‘한성 메인터넌스 패키지’는 차량 관리에 필요한 정기 점검과 주요 소모품 교체를 편리하고 합리적인 비용으로 이용할 수 있도록 마련된 상품이다. 주요 소모품을 한성모터스 공식 서비스센터에서 체계적으로 관리할 수 있도록 구성해 고객의 차량 유지관리 편의성을 높였다.

특히 벤츠 코리아의 통합 서비스 패키지(ISP) 만료 전에 구매하더라도 이용기간은 ISP 만료 시점부터 적용된다. 이후 2년형은 2년 6개월, 3년형은 3년 6개월 동안 이용할 수 있다. 패키지 구매 이후 부품 가격이나 정비 공임이 인상되더라도 구매 당시 정해진 품목과 이용 횟수 범위 내에서 추가 비용 없이 서비스를 이용할 수 있어 장기적인 차량 관리 부담을 줄일 수 있다는 게 한성모터스 측 설명이다.

이와 함께 한성모터스는 벤츠 브랜드 탄생 140주년을 기념한 ‘웰컴 홈 캠페인(Welcome Home Campaign)’을 전개하며 고객 혜택 확대에 나섰다. 오는 12월 31일까지 진행되는 이번 캠페인은 공식 서비스센터에서 정비 시 부품 금액이 50만원 이상인 경우 ‘웰컴 홈 바우처’를 통해 14만원의 할인 혜택을 제공한다. 차량 연식과 관계없이 차량 1대당 1회 혜택이 적용되며, 다른 정비 캠페인과 중복 적용도 가능하다. 바우처는 12월 31일까지 사용할 수 있으며, 준비된 수량이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

배규환 한성모터스 대표는 “한성 메인터넌스 패키지와 웰컴 홈 캠페인은 고객들이 차량 관리 부담을 줄이고 공식 서비스센터의 전문적인 정비 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있기를 기대한다”라며 “앞으로도 전문 테크니션과 서비스 네트워크를 기반으로 차량 구매 이후까지 이어지는 차별화된 AS 경험과 실질적인 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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