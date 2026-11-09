'불륜' 젠슨 황, 불과 5개월 전 '유퀴즈'서 자랑한 연애담

글로벌 반도체 기업 엔베디아(NVIDIA)의 공동창업자이자 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 중국 국적의 기업인 엘리스 황과 불륜을 인정하고 사과한 가운데, 5개월 전 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈'에서 아내를 향한 애정을 드러낸 발언이 재조명되고 있다.

젠슨 황은 지난 6월 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 엔비디아 창업 과정부터 자신의 인생 이야기했다.

젠슨 황, 아내 로리 밀스 황, 매디슨 황. tvN 유튜브 캡처

당시 젠슨 황은 대학 시절 두 살 연상 아내의 마음을 얻기 위해 특별한 작업 멘트를 건넸다고 말했다.

그는 아내와 첫 만남에서 "'내 숙제 한번 봐볼래'라고 말했다"며 "그게 제가 가진 유일한 초능력이었다"고 했다.

앞서 젠슨 황은 17살에 대학교에 입학했다. 우수한 학업 성적은 강점으로 내세워 마음에 드는 여학생에게 다가갔다고 했다.

이어 "네가 주말마다 나랑 공부하면 모든 과목에서 A를 받게 해줄게"라고 했다. 이후 두 사람은 공부를 빙자한 데이트를 이어갔고 연인에서 부부의 연을 맺게됐다.

젠슨황은 2013년부터 가죽 재킷을 고집하는 이유에 대해 "아내가 입으라고 해서"라고 답하며 아내를 향한 애정을 과시한 바 있다.

이번 사생활 논란은 개인적 스캔들을 넘어 미국의 국가 안보 및 기술 업계 전반에도 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나온다.

한편 젠슨 황은 1985년 집적 회로 설계 엔지니어 출신 로리 밀스 황과 결혼했다. 딸 매디슨 황은 1990년에 태어났다.

<뉴시스>

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