관중 손에 땀이… ‘하위권서 턱밑까지 바짝’ 퀸다이아, 패했지만 빛났던 최후의 150m

사진=한국마사회 제공

‘현장을 뜨겁게 달군 폭풍 질주’

이변은 없었고, 역전극은 무산됐다. 하지만 여운은 챔피언 못지않았다. ‘퀸다이아’(한국, 암, 4세, 김아라 마주, 이관호 조교사, 장추열 기수)의 마지막 150m는 1만6000여 관중의 가슴을 뛰게 만들기에 충분했다.

‘퀸다이아’는 지난 8일 렛츠런파크 서울서 열린 ‘제15회 스포츠월드배(1400m, 혼3등급, 레이팅 65이하)’ 서울 제9경주서 준우승을 차지했다. 1위 ‘임로’와 ¾마신 차 뒤진 1분28초0의 우수한 기록으로 결승선을 통과했다.

이날 ‘퀸다이아’는 단승식 3.8배를 기록하며 인기 상위 3두에 이름을 올렸다. 기대감이 높았다. 하지만 출발대가 열리자 예상 밖의 전개가 펼쳐졌다. 초반 스퍼트가 느려 꼴찌로 쳐졌다. 2코너 진입 순간에도 하위권을 벗어나지 못했다. 중위권 마필들에 갇혀 제 기량을 펴지 못하는 답답한 흐름이 이어졌다.

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반전은 레이스 중반부터 시작됐다. 외곽으로 서서히 이동하며 속도를 올렸다. 체력을 비축한 퀸다이아는 3코너를 돌며 선두권과 거리를 좁혔다. 진짜 승부는 직선주로였다. 결승선 약 150m를 남겨두고 폭발적인 스퍼트가 터졌다. 앞서 달리던 말들을 한 마리씩 제쳐 나갔다. 선두를 다투던 ‘이스트강적’마저 단숨에 따돌렸다. 순식간에 선두 ‘임로’의 턱밑까지 바짝 추격했다. 최후미에서 펼쳐진 미친 듯한 추입에 렛츠런파크 서울은 순식간에 폭발적인 환호성으로 물들었다. 막판까지 손에 땀을 쥐게 한 접전 끝에 2위를 차지했다.

우승 트로피는 놓쳤지만, 다음을 기대하게 만든 레이스였다. ‘퀸다이아’의 뒷심에는 남다른 핏줄이 자리하고 있었다. 2021년부터 국내에서 씨수말로 활동 중인 ‘레이스데이(Race Day)’의 자마다. 미국 G1 페가수스 월드컵 우승마 ‘화이트아바리오’를 배출하며 이미 세계 무대에서 검증을 마친 혈통이다.

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최근 세 경주 연속 2위에 오르며 상승세를 타고 있다. 지난 10월10일 경주에서는 초반 최후미에서 체력을 아끼다 막판 직선주로에서 폭발적인 추입으로 2위까지 치고 올라왔다. 지난 8월29일에는 선입으로 선두권 뒤쪽에서 기회를 엿보다가 안정적인 뒷심으로 2위를 차지했다. 주로 추입형 전개를 펼치지만, 상황에 따라 유연하게 전개를 바꾸는 점이 강점이다.

끈끈한 콤비와의 호흡도 인상적이다. 지난 5월부터 최근 7경주를 모두 장추열 기수와 함께 뛰며 환상의 합을 자랑하고 있다. 1400m 통산 전적은 13전 2승이다. 이번 수중전도 완벽히 소화해 냈다. 어떤 환경이든 문제 없다는 뜻이다. 다음 출전이 더욱 기대되는 이유다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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