혜리, 귀여움 벗고 파격 시크…‘단발+튜브톱’으로 완성한 몽환 아우라

혜리가 차분하고 감각적인 모습으로 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=혜리 SNS

배우 혜리가 독보적인 아우라가 돋보이는 촬영 비하인드 컷을 공개하며 시선을 사로잡았다.

혜리는 9일 자신의 인스타그램에 “단발 혜리 등장!”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

혜리가 차분하고 감각적인 모습으로 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=혜리 SNS

혜리가 차분하고 감각적인 모습으로 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=혜리 SNS

혜리가 차분하고 감각적인 모습으로 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=혜리 SNS

공개된 사진 속 혜리는 딥 브라운과 차콜 톤이 어우러진 스트랩리스 타입의 아방가르드 롱 드레스를 착용해 감각적인 스타일링을 선보였다. 상단의 깔끔한 튜브톱 실루엣과 허리 라인 하단의 불규칙한 비대칭 드레이프 레이어드가 조화를 이루며 입체적인 아웃핏을 연출했다.

특히 목을 감싸 길게 늘어뜨린 넥 스트랩 타이와 실버 체인 목걸이를 레이어드해 넥라인에 강렬한 포인트를 주었으며, 벨트로 유틸리티 감성을 더했다. 여기에 젖은 듯 연출한 웻 텍스처의 숏 레이어드 커트와 딥 스모키 메이크업이 어우러져 한층 깊어진 시크함과 몽환적인 분위기를 자아냈다.

한편, 혜리는 오는 11일 공개되는 디즈니+ 오리지널 예능 ‘스타일워즈’에 출연해 활약을 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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