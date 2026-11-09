혜리, 귀여움 벗고 파격 시크…‘단발+튜브톱’으로 완성한 몽환 아우라

배우 혜리가 독보적인 아우라가 돋보이는 촬영 비하인드 컷을 공개하며 시선을 사로잡았다.
혜리는 9일 자신의 인스타그램에 “단발 혜리 등장!”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.
공개된 사진 속 혜리는 딥 브라운과 차콜 톤이 어우러진 스트랩리스 타입의 아방가르드 롱 드레스를 착용해 감각적인 스타일링을 선보였다. 상단의 깔끔한 튜브톱 실루엣과 허리 라인 하단의 불규칙한 비대칭 드레이프 레이어드가 조화를 이루며 입체적인 아웃핏을 연출했다.
특히 목을 감싸 길게 늘어뜨린 넥 스트랩 타이와 실버 체인 목걸이를 레이어드해 넥라인에 강렬한 포인트를 주었으며, 벨트로 유틸리티 감성을 더했다. 여기에 젖은 듯 연출한 웻 텍스처의 숏 레이어드 커트와 딥 스모키 메이크업이 어우러져 한층 깊어진 시크함과 몽환적인 분위기를 자아냈다.
한편, 혜리는 오는 11일 공개되는 디즈니+ 오리지널 예능 ‘스타일워즈’에 출연해 활약을 이어갈 예정이다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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