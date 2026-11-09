[창간 21주년] 강보경→진소리 ‘희망 Big 콘서트’ 12일 개최…유튜브 생중계로 안방까지 희망 전한다

다문화 가정을 위한 나눔의 무대가 생중계를 통해 더 많은 관객을 찾아간다.

세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년을 기념하는 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’가 오는 12일 오후 7시 서울 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 열린다. 이 공연 현장은 가빈아트홀 유튜브로 생중계돼 장소에 관계없이 함께 즐길 수 있는 음악 축제로 펼쳐진다.

이번 콘서트에는 강보경, 진소리, 춘자, 배진아, 강산(장호경), 고히, 위지수 등 가수 7명이 출연하며 방송인 안혜경이 사회를 맡는다. 트로트부터 록까지 다양한 장르의 음악으로 꾸며지는 무대가 온라인을 통해서도 관객들을 찾아간다.

세계비즈앤스포츠월드는 매년 희망 Big 콘서트를 개최하며 음악을 통한 나눔을 실천해왔다. 올해는 창간 21주년을 맞아 실력 있는 가수와 성장 가능성이 높은 신예들에게 무대 기회를 제공하는 데 의미를 더했다. 공연과 함께 다문화 가정 자녀들을 위한 장학금 수여식도 진행한다.

◆강보경

맑고 청아한 음색이 돋보이는 트로트 가수 강보경은 미스트롯4(TV조선) 본선 3차까지 진출하며 이름을 알렸다. 더트롯쇼(SBS), 힐링콘서트(OBS) 등 다양한 방송과 공연에서 활약하고 있으며, 트로트 가수들로 구성된 풋살팀 FC트롯퀸즈의 골키퍼로도 활동 중이다. 이번 공연에서는 특유의 편안한 음색과 가창력으로 관객에게 감동을 전할 예정이다.

◆진소리

국악과 트로트를 넘나드는 진소리는 가수 김다현의 친언니이자 김봉곤 훈장의 딸로, 어린 시절 청학동 국악자매로 활동했다. 판소리를 전공한 그는 지난해 첫 정규 앨범 ‘우화(羽化)’를 발표하며 솔로 트로트 가수로 출발했다. 올해 제96회 춘향제 글로벌 춘향선발대회에서 미스춘향 정(貞)에 선발됐으며, 최근에는 댄스 트로트 신곡 ‘콜’을 발표했다.

◆춘자

시원한 가창력과 진정성 있는 노래로 사랑받는 춘자는 2019년 제23회 배호가요제 트로트 부문 장려상을 수상한 뒤 정규 앨범 ‘인생은 일방통행’으로 데뷔했다. 아침마당, 노래가 좋아(KBS1) 등에 출연했으며 2024년에는 ‘그래그래’를 발표했다. 복지관과 봉사단체에서 꾸준히 나눔을 실천해온 그는 이번 무대에서도 따뜻한 희망을 전한다.

◆배진아

‘트로트계 전인화’로 불리는 배진아는 2016년 ‘꽃띠 아가씨’로 데뷔한 뒤 ‘거기 잠깐’, ‘마산에서 만나요’, ‘맨발로’ 등 다양한 곡을 발표했다. 경상남도를 중심으로 공연 활동을 이어왔으며 전국노래자랑, 가요무대, 아침마당(KBS1) 등에도 출연했다. 풍부한 무대 경험과 탄탄한 가창력을 바탕으로 관객과 호흡할 예정이다.

◆강산(장호경)

지난 9월 데뷔곡 ‘사랑의 고속도로’를 발표한 신예 트로트 가수 장호경도 무대에 오른다. 연기를 전공하고 뮤지컬 무대에서 활동한 경험을 바탕으로 가수로서 새로운 도전에 나섰다. 유튜브 채널을 통해서도 대중과 소통하고 있는 그는 이번 콘서트에서 신인다운 매력을 선보일 예정이다.

◆고히

밴드와 기타 세션 활동으로 음악적 내공을 쌓은 고히는 2019년부터 2024년까지 밴드 바닐레어에서 활동했으며, 가수 이승윤의 기타 세션으로도 참여했다. 2023년 비더스타 대상, 2024년 히든스테이지 톱10 등 각종 경연에서 실력을 인정받았다. 이번 공연에서는 자신만의 음악적 색깔을 담은 무대를 선보인다.

◆위지수

지난 5월 데뷔곡 ‘트루 투 마이셀프(True To Myself)’로 가요계에 첫발을 내디딘 위지수는 록을 기반으로 활동하는 신예 가수다. 베트남 하노이 포니 페스티벌과 KB 조이올팍 페스티벌 2026 등 국내외 무대에서 라이브 실력을 쌓아왔다. 작사·작곡에도 참여하며 음악적 역량을 키우고 있는 그는 이번 콘서트에서 에너지 넘치는 무대를 펼칠 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]